Таких условий, как на контракте "18-24", точно не будет, уверен Нарожный.

Лиц из категории 60+, которые захотят заключить контракт с Силами обороны Украины, не будут отправлять в пехоту на первую линию. Здесь речь идет исключительно о небоевых позициях, пояснил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный и интервью Украинскому радио.

"Армия - это огромное количество различных позиций, это примерно 1,1 млн человек. Точная цифра никому не известна, кроме высшего военного руководства. Непосредственно на первой линии воюют где-то 300-350 тысяч человек, а все остальные - это тыловики разного плана, которые не находятся на передней линии", - отметил Нарожный.

Он рассказал об известных ему случаях, когда люди 60+ лет оказывались в армии.

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"Например, 45-я отдельная артиллерийская бригада постила хорошее видео о двух братьях-близнецах, которые были мобилизованы, а потом им наступило 60 лет, и они должны были бы быть уволены из армии. Но они продлили контракт, так можно делать во время службы в армии. И оба брата сейчас служат водителями грузовиков-топливозаправщиков, то есть подвозят топливо для артиллерийских тягачей. Очень важная работа в логистике", - подчеркнул эксперт.

Другой случай, по его словам, - полковник артиллерии в отставке, которому 62 года и который очень хотел идти служить в армию.

"Но года два назад такие решения принимались на уровне высшего военного руководства, чтобы подписать такой контракт. Этот человек хотел идти в учебный центр обучать молодежь, потому что у людей, которые когда-то служили в советской армии, есть огромный опыт использования той техники, ее ремонта и обслуживания. Если вы зайдете на портал lobbyx.army, то увидите огромное количество вакансий формата повар, начальник вещевого обеспечения, ремонтник роты и т.д.", - поделился аналитик.

Говоря об условиях контракта для людей 60+, он отметил, что "таких условий, как на контракте "18-24", точно не будет".

"С большой вероятностью это будет стандартный военный контракт. Но если это сравнивать со средними зарплатами в Украине, то предлагаются значительно лучшие условия. Речь идет о 25-30 тысяч в месяц плюс вещевое обеспечение, питание, возможное получение УБД, если человек будет находиться в зоне боевых действий более трех дней, а также ряд других льгот, которые имеют наши военные, - добавил Нарожный.

Военные контракты для лиц 60+: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в Раде предлагают разрешить контракты с ВСУ украинцам после 60 лет. Автором законопроекта является народный депутат Украины Роман Костенко. По его словам, он предоставит право гражданам в возрасте 60+ добровольно заключать контракты для прохождения военной службы, мол, много мотивированных и опытных людей хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом. Костенко отметил, что представители Минобороны и Генштаба ВСУ также принимали участие в разработке законопроекта.

Между тем военный Кирилл Сазонов, которому почти 50 лет, скептически отнесся к решению контрактовать в армию людей в возрасте 60+. Как он объяснил, хоть война все больше технологическая, но все же военный должен уметь тянуть броник, автомат и БК, управлять автомобилем в экстремальных ситуациях. Сазонов отметил, что молодежь имеет и здоровье, и физическую форму, и учится быстрее, потому что "головы немного светлее, чем у нас (старших)".

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