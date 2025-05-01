Сделка о полезных ископаемых предполагает тесное сотрудничество между Украиной и США, но в ней есть много маленьких нюансов.

США и Украина подписали соглашение, которое даст Вашингтону доступ к некоторым природным ресурсам Украины. Это соглашение, готовившееся несколько месяцев, предусматривает создание инвестиционного фонда, который, как надеется Украина, закрепит помощь США в условиях продолжающейся полномасштабной войны.

BBC ознакомилось с черновиком соглашения, на основе которого были выделены ряд ключевых моментов.

Украина не будет выплачивать США компенсацию

Ранее президент США Дональд Трамп требовал, чтобы Украина вернула $350 млрд помощи, которую, как он утверждал, США предоставили во время войны.

Видео дня

Однако Вашингтон, по всей видимости, пошёл на уступку. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение не предполагает "выплаты долга" со стороны Украины.

Трамп позиционирует соглашение как выгодное для США, заявляя, что страна получит "намного больше в теории", чем те миллиарды, которые были предоставлены Украине его предшественником Джо Байденом.

Жёсткий тон США по отношению к Путину

СМИ сообщает, что риторика США в официальном анонсе соглашения намного жёстче, чем обычно для администрации Трампа.

В заявлении Минфина США говорится о "полномасштабном вторжении России" и добавляется, что "ни одно государство или лицо, финансирующее или снабжающее российскую военную машину, не получит выгоду от восстановления Украины".

"Эта позиция обнадёживает Киев, который давно настаивает на усилении давления на Россию в переговорах между Москвой и Вашингтоном", - говорится в материале

Нефть и газ включены в соглашение наряду с полезными ископаемыми

Несмотря на акцент на полезные ископаемые, соглашение включает и проекты в области нефти и газа, а также соответствующую инфраструктуру. Во всех случаях ресурсы остаются в украинской собственности, хотя США получат совместный доступ.

Это расценивается как смягчение украинской позиции, поскольку этого не было в ранних версиях документа, пишет СМИ.

Соглашение не мешает стремлению Украины к вступлению в ЕС

Украина давно стремится вступить в ЕС, и переговоры о вступлении официально начались в июне прошлого года. В Киеве опасались, что сделка с США может помешать этому, если предоставит преференции американским инвесторам, ведь у Киева и Брюсселя уже есть стратегическое партнёрство в сфере сырья.

Но текст соглашения подтверждает стремление Украины к вступлению в ЕС и необходимость того, чтобы соглашение не противоречило этому. Также указывается, что если Украине потребуется пересмотр условий в связи с "дополнительными обязательствами" перед ЕС, США обязуются вести добросовестные переговоры.

Кроме того, Киев утверждает, что США поддержат дополнительные инвестиции и трансфер технологий в Украину — как из ЕС, так и из других источников.

Прибыль будет реинвестироваться в Украину на протяжении 10 лет

Интересной деталью соглашения, по мнению журналистов, является то, что на протяжении первых 10 лет прибыль будет полностью реинвестироваться в украинскую экономику.

"Это важно, так как США не будут получать прямую выгоду в течение этого времени. Украина заявляет, что все средства, поступающие в фонд, будут направлены на восстановление страны и новые проекты", - говорится в материале.

После этого периода прибыль может распределяться между партнёрами. Министр финансов США Скотт Бессент заявил Fox News, что соглашение — это "сигнал американцам, что у нас есть шанс поучаствовать, получить часть финансирования и вооружений, компенсации за них и стать партнёрами в успехе украинского народа".

Военная поддержка США снова обсуждается - но без гарантий

США представляют сделку как необходимое условие для продолжения военной помощи Украине. Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, прилетевшая в Вашингтон для подписания, заявила, что соглашение предусматривает новую помощь в будущем, например, системы ПВО.

Это стало бы изменением в стратегии Трампа, который ранее выступал за свертывание военной поддержки. Но США всё ещё могут отказаться от соглашения в любой момент.

В документе нет конкретных гарантий безопасности, о которых Украина и Европа просят Белый дом уже давно. Трамп, в отличие от Байдена, не хочет давать такие обязательства. Его заинтересованность остаётся в первую очередь экономической, на основе условий соглашения.

Это означает, что обязательства США остаются уязвимыми, несмотря на их значимость для Украины как главного союзника.

Что еще известно о сделке по полезным ископаемым

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Ярослав Железняк описал риски для Украины. В частности, это касается потери части бюджетных доходов. Второй риск - ограничение контроля над природными ресурсами.

Кроме того, в Минэкономики назвали сроки, когда Украина получит доходы от сделки с США. "Предполагается, что прибыль будет распределяться не раньше, чем через 10 лет, потому что очевидно, что первые 10 лет это будет больше бумажная, ознакомительная работа, осуществление инвестиций, накопление взносов и т.д.", - сказал заместитель министра экономики Тарас Качка.

Вас также могут заинтересовать новости: