Есть ли среди этих стран Украина, неизвестно.

Apple разослала предупреждения владельцам iPhone в 100 странах, сообщив, что их гаджеты стали жертвами шпионского ПО. Среди пострадавших – журналисты, активисты и правозащитники.

"Apple обнаружила целевую атаку шпионского ПО на ваш iPhone. Эта атака, скорее всего, нацелена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. Пожалуйста, отнеситесь к этому предупреждению серьезно", – говорится в уведомлении, которое Apple разослала своим клиентам.

На сегодня известно только о двух подтвержденных случаях подобных атак. Первый – итальянский журналист Чиро Пеллегрино, получивший сообщение от Apple, в котором корпорация прямо указала, что атака носит массовый характер. Второй – нидерландская правозащитница Ева Влардингербрук.

Видео дня

Apple не стала вдаваться в подробности, кто стоит за атаками, но посоветовала своим пользователям на всякий случай активировать на смартфоне режим повышенной защиты Lockdown Mode, предназначенный для защиты от сложных цифровых угроз.

Компания уже не первый раз отправляет подобные уведомления. В прошлом году Apple дважды уведомляла своих пользователей в сотнях стран о том, что они подверглись атаке неизвестного шпионского ПО.

Напомним, в 2022 году Apple добавила в iOS Lockdown Mode для защиты iPhone. Это режим повышенной защиты, который применяется в том случае, если пользователь полагает, что стал жертвой таргетированной слежки, или его девайс заражен вредоносным ПО. Apple даже предлагала хакерам рекордное вознаграждение за взлом этого режима.

А на Android-смартфонах ранее появилась полезная функция для борьбы с кражами.Если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда смартфон резко выхватывают из рук), экран устройства автоматически заблокируется на код-пароль.

Вас также могут заинтересовать новости: