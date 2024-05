Корабль стал также огромным техническим шагом вперед, потому что в отличие от предыдущих авианосцев Китая получил стартовые катапульты.

Третий китайский авианосец "Фуцзянь" отправился на свои первые ходовые испытания в среду, 1 мая. Об этом сообщила ежедневная газета Global Times.

Авианосец покинул Шанхайскую судоверфь "Цзяннань" около 8 часов утра. Ходовые испытания направлены прежде всего на проверку надежности и устойчивости силовых установок и электрических систем корабля.

Ходовые испытания не стали неожиданностью: ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что корабль находится в высокой степени готовности. Также в прошлом году сообщалось, что "Фуцзянь" передадут в состав Военно-морских сил КНР в 2025-м.

Видео дня

Авианосец "Фуцзянь" - справка

"Фуцзянь" является авианосцем с неядерной силовой установкой. По данным из открытых источников, он имеет длину около 315 м и ширину в районе 75 м.

Водоизмещение корабля (полное) составляет 80 тыс т. Новый авианосец больше "Ляонин" и "Шаньдун" - два других китайских корабля такого класса.

Он является также самым большим и наиболее мощным военным кораблем из всех, когда-либо построенных азиатской страной и одним из крупнейших военно-морских кораблей в мире всех времен.

Что является еще более важным, "Фуцзянь" стал первым авианосцем КНР, который получил систему CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), которая позволяет самолету взлетать с помощью катапульты и садиться с использованием аэрофинишера. Для запуска авиации будут использовать новейшие электромагнитные катапульты.

Палубная авиация КНР

Как известно, главным оружием авианосца выступают его самолеты. Предполагается, что в состав авиагруппы нового корабля войдет истребитель пятого поколения J-35. Напомним, в марте в сеть выложили фото самолета, который скорее всего является третьим летающим прототипом этого истребителя.

Среди других летательных средств, "Фуцзянь", скорее всего, будет нести аналог американского самолета радиоэлектронной борьбы и противодействия EA-18G Growler, который получил название J-15D.

Вас также могут заинтересовать новости: