Он отреагировал на последнее интервью бывшей и заявил, что большинство ее слов не соответствуют действительности.

Украинский юморист и актер Руслан Ханумак, который в прошлом году развелся с женой в 2024 году, отреагировал на ее последнее интервью, в котором она раскрыла шокирующие подробности их брака. Артист обвинил блогершу во лжи об их отношениях.

Как известно, на днях женщина рассказала об изменах экс-супруга. Она поделилась, что последней каплей в их браке стало то, что Ханумак ударил сына на его день рождении. В своем Instagram он заявил, что не будет оправдываться за все то, что на него наговорила бывшая. В первую очередь, он, мол, думает о сыне.

Однако, по его словам, Шаманская врет и 95 процентов сказанного на интервью не является правдой. Он якобы не планировал комментировать ее заявления, но за последние годы решил ответить на ее обвинения, потому что устал выслушивать все это.

"Я не буду оправдываться за этот бред только по одной причине, потому что у меня есть сын, который когда-то посмотрит это "очень правдивое" интервью, в котором сказано, что его папа бьет его по лицу. Не может идти речь о поддержке и эмпатии, когда ты услышал только одну сторону. Ситуация здесь на самом деле очень двоякая. С одной стороны, мне вообще ничего не надо говорить, как я и делал. Но с другой, три года на меня льется грязь без всяких доказательств, с постоянными угрозами. Терпеть молчать вечно тоже не выход. 95 процентов того интервью - это клевета, выдумка, искаженная информация, бред. Это ее личное видение, которое подкреплено лишь эмоциями", - сказал актер.

Также Руслан обратился к блогерше и призвал рассказать больше деталей об их отношениях, которые она якобы скрыла. Более того, юморист предложил ей вместе сходить на интервью, где бы они могли осветить свой развод с обеих сторон.

"Если, госпожа Алина, вы уже решили открыть шкаф с грязным бельем, рассказывайте все полностью. Алина Игоревна, опомнитесь, пожалуйста. Не надо этого делать, не надо на всеобщее обозрение все выносить. Если у вас есть факты или доказательства - вы можете со мной сделать очную ставку в присутствии любого ведущего", - обратился Ханумак.

К слову, экс-супруги поженились в 2017 году. В том же году у них родился сын Артур. В январе 2023 года журналистка объявила о разводе с актером, однако официально они расторгли брак только в марте 2024-го. Шаманская утверждает, что бывший манипулирует сыном, настраивает его против нее и нарушает их договоренности по воспитанию.

Напомним, ранее Алина Шаманская сообщила, что подала в суд на Ханумака. Блогерша ответила, хочет ли лишить его родительских прав. Она также рассказала о возвращении экс-супруга в Украину и как он манипулирует сыном до сих пор. С помощью суда женщина стремится установить четкие правила общения сына с отцом.

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