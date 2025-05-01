Внутренние настроения в Украине могут усилить позиции Валерия Залужного или других претендентов перед предстоящими выборами.

Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым вызвало резкую реакцию националистических сил в Украине и стало временной победой для администрации Дональда Трампа, пишет политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэль Рамани для The Telegraph.

В среду вице-премьер Юлия Свириденко подписала соглашение с США об инвестициях в восстановление. Украинская топ-чиновница и министр финансов США Скотт Бессент высоко оценили это соглашение как потенциальный катализатор инвестиций в Украину и движущую силу послевоенного экономического роста.

Документ прямо признает американскую военную помощь и осуждает российское вторжение - что является изменением риторики по сравнению с предыдущей позицией Трампа, когда он заявлял, что "виноваты обе стороны".

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Четкое признание в соглашении американской военной помощи Украине дает Трампу благодарность, которой, по его мнению, не хватало во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале.

Украина ожидает, что документ откроет путь к новой военной помощи и более жестким санкциям против энергосектора РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверенно заявил, что соглашение приведет к новой военной помощи США, и что эта помощь будет вкладом в фонд реконструкции.

Однако, даже несмотря на согласие Трампа предоставить $50 млн вооружения в обмен на твердую валюту, Белый дом остается осторожным в отношении долгосрочной поддержки. Часть трампистской базы выступает категорически против помощи Украине.

Экономическая реалистичность

В феврале S&P Global предупредила, что измерения месторождений редкоземельных металлов в Украине были получены из потенциально ненадежных геологических исследований советских времен.

Отраслевые эксперты называют планы Трампа по добыче в Украине "фикцией" и "абсурдом". Несмотря на ограничения для Китая, именно там сосредоточено большинство мощностей по переработке таких металлов.

На внутреннем фронте Зеленский столкнется с критикой. Хоть он и заблокировал возможность отклонения соглашения парламентом, соглашение 50/50 не предусматривает передачи контроля над редкоземельными ресурсами, но опасения, что энергетические активы, в частности Запорожская АЭС, могут перейти под контроль США, уже вызывают протест националистических сил.

Это может усилить позиции посла Украины в Британии, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного или других претендентов перед предстоящими выборами.

"Соглашение США по редкоземельным металлам и его распространение на энергетический сектор является важной вехой для процесса восстановления Украины. Большой вопрос заключается в том, будет ли стабильная суверенная Украина, в которую можно будет инвестировать после окончания войны", - подытожил автор.

Соглашение о добыче украинских ресурсов

Как сообщал УНИАН, этой ночью США и Украина подписали соглашение о совместной разработке украинских природных ресурсов. Министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что речь идет о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Отмечалось, что в подписанном соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

После подписания соглашения об ископаемых президент США Дональд Трамп впервые одобрил продажу оружия Украине.

Государственный департамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Как говорится на сайте Конгресса, сумма контакта - 50 млн долларов или более.

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