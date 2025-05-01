Анастасия Юзьвак отметила, что главного героя 13 сезона проекта неоправданно называют "ред флегом".

Участница 13 сезона шоу "Холостяк", таролог Анастасия Юзьвак, которая дошла до финала проекта, высказалась о главном герое реалити Александре "Терене" Будько. Блогерша прокомментировала хейт вокруг ветерана войны и публично стала на его защиту.

Произошло это во время последнего интервью финалистки проекта для проекта Okay Eva. Как известно, после завершения шоу общественного деятеля начали называть "ред флегом" ("красный флажок"). Его обвиняли в токсичности и плохом отношении к женщинам, а также в завышенных стандартах в отношениях.

Сама девушка не согласна с таким мнением. Она убеждена, что ничего плохого Александр не делал и не говорил. Относительно его заявления о том, что он хотел бы, чтобы жена родила ему пять детей, то она также не видит в этом ничего такого. По ее мнению, это нормально, когда человек хотел бы большую семью, но ненормально, когда он не может обеспечить этих детей.

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"Почему нет? Если Александр найдет женщину, у которой ценность - иметь много детей. При чем здесь "ред флег"? "Ред флег" - это когда ты хочешь иметь пятерых детей и не хочешь ничего им дать или не можешь их обеспечивать", - подчеркнула Юзьвак.

В дополнение, Юзьвак отметила, что она не понимает, почему так осуждается и гиперболизируется поведение "Терена". По ее словам, у всех людей есть право на ошибки. В то же время она добавила, что многие люди не поняли его слова и негативно отнеслись к ним. Но главный герой шоу просто до сих пор не проработал некоторые психологические травмы, из-за чего порой мог быть действительно некорректным в своих высказываниях.

"У него есть свои преимущества и недостатки, как у каждого из нас. На его поведение влияли его травмы, которые он пока не прорабатывает", - добавила Анастасия.

К слову, таролог стала финалисткой "Холостяка-13", но "Терен" решил построить отношения вне шоу с волонтеркой Инной Белень. После проекта пара была вместе, но в феврале этого года они объявили о расставании. Анастасия с пониманием отнеслась к решению "холостяка" и подчеркнула, что она - "слишком сложная для него".

Напомним, ранее Анастасия Юзьвак высказалась о контрактах на шоу "Холостяк". Она прокомментировала слухи, что на проекте якобы очень жесткие условия и правила участия. Как известно, участницы предыдущих сезонов утверждали, что в них была прописана целая система штрафов за несоблюдение требований.

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