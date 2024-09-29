Мощности в судостроительстве Китая превышают американские в 230 раз, что создает определенную угрозу, по словам экспертов.

Китай, который начал поставлять России дроны для испытаний на войне, производит новые боевые корабли с ошеломляющей скоростью и сталкивается с серьезными коррупционными проблемами. В центре этого процесса находится судостроительная отрасль, пишет Business Insider.

Как заявляет издание, несмотря на сильные стороны в модернизации военно-морского флота, такие как развитый коммерческий сектор и множество верфей по всей стране, огромная "судостроительная империя Китая" сталкивается с проблемами, такими как коррупция и множество нерешенных вопросов о будущих потребностях и способности китайских верфей удовлетворить эти требования.

За последний год в армии Китая и оборонной промышленности более десятка старших генералов и руководителей военно-промышленного комплекса были сняты с должностей, включая двух министров обороны, указано в материале.

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По информации журналистов, судостроительство в Китае — это колоссальная отрасль с мощностями, которые, по оценкам Управления военно-морской разведки США, превышают американские в 230 раз. СМИ уточняет, что Китай занимает около 50% от общей мировой судостроительной мощности.

Там подчеркнули, что, к примеру, новый китайский авианосец "Фуцзянь" демонстрирует значительный технологический скачок по сравнению с предшественниками. Он оснащен электромагнитной катапультой для более эффективного запуска тяжелых, высокопроизводительных самолетов.

Первый десантный корабль класса "Юлань" (тип 076) выделяется своими размерами. Когда строительство будет завершено, он станет крупнейшим десантным кораблем в мире и, возможно, будет использоваться как носитель дронов, сообщают эксперты. К 2030 году Пентагон ожидает, что Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая, уже являющийся крупнейшим в мире, будет насчитывать 435 боевых кораблей с заметным увеличением числа крупных надводных кораблей.

СМИ заявляет, что Китай начал расширение недавно обновленной верфи Цзяннань на острове Чансин, объединяя её с верфью Худун-Чжунхуа.

Брайан Харт, сотрудник проекта China Power в Центре стратегических и международных исследований, заявил изданию, что это масштабное и впечатляющее предприятие:

"Я не думаю, что какая-либо другая страна обладает масштабами и ресурсами, чтобы просто взять и переместить столь огромную промышленную базу"

Китай активно движется к цели стать военной сверхдержавой, и ясно, что сильный военно-морской флот является ключевым элементом на пути к этому, подчеркивают журналисты.

Старший научный сотрудник проекта China Power в CSIS в интервью СМИ сообщил: "Китай — это совсем другой игрок, когда дело касается военного судостроения".

Другие возможности Китая

Ранее УНИАН сообщал, что Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы, и это зловещее событие. Эксперт рассказал, что хоть Китаю и далеко до США в количестве авианосцев, это должно насторожить Тайвань.

Кроме того, Китай запустил самую большую ветряную турбину в истории. Эта установка, по информации экспертов, может генерировать мощность до 20 МВт.

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