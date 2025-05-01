Все больше появляется свидетельств, что новые смартфоны Apple получат кардинально переработанный дизайн.

В интернет выложили новую фотографию с макетами всех моделей iPhone 17. На снимке изображена задняя часть смартфонов в черном и белом цвете.

Всего будет четыре устройства. Стандартный iPhone 17, как уже сообщалось, не получит изменений в дизайне, тогда как iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max впервые за шесть лет выйдут с переработанным блоком камер.

Если ранее компания использовала квадратный модуль с тремя объективам, то теперь камерный модуль будет заметно шире и протянется через всю заднюю панель "прошек". Сами объективы будут располагаться, как и раньше, а вот LiDAR и вспышка переедут на правый край.

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Вместе с тем макеты демонстрируют абсолютно новый iPhone 17 Air с блоком камер в духе Pixel и одинарной камерой. Девайс придет на смену Plus-версии и будет конкурировать с Samsung Galaxy S25 Edge.

Презентация новой серии iPhone ожидается в сентябре, а в июне Apple представит следующую версию iOS. По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением за десятилетие. Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

С начала 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный телефон iPhone 16e, MacBook Air M4 и парочку iPad. В ближайшее время может выйти AirTag 2 и центр управления умным домом на манер Amazon Echo Hub.

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