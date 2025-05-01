Сеть ресторанов McDonald's в Украине официально объявила об изъятии из меню одного из самых популярных бургеров - Биг Тейсти.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальные Instagram-странице сети в четверг, 1 мая. О причинах такого решения не сообщается. На официальном сайте McDonald's Украина Биг Тейсти еще присутствует в меню , но, вероятно, это временно:

"Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы. Не упустите шанс попробовать невероятно вкусный и сочный Биг Тейсти еще раз... а возможно и два".

В комментариях люди сожалеют о таком решении сети. Тем временем на OLX уже появились сообщения о продаже коробок от Биг Тейсти за значительные суммы.

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Бургер Биг Тейсти

Это один из самых известных бургеров сети McDonald's, который отмечается большим размером и сочным вкусом. Он стал культовым среди фанатов фаст-фуда и имеет свою преданную аудиторию.

Главные ингредиенты: говядина, плавленый сыр "Эмменталь", ломтики помидора, листья салата, жареный лук, соус Биг Тейсти и сиамская булка с кунжутом.

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