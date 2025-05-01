Его активы в Украине будут заблокированы.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против бывшего советника своего Офиса Алексея Арестовича.

Об этом говорится в указе главы государства №267/2025 от 1 мая. Санкции предусматривают лишение государственных наград и других форм награждения, блокирование активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Также речь идет о предотвращении вывода капиталов за пределы страны, запрете распространения медиа и других экономических и финансовых мер. Срок применения этих санкций по одним пунктам определяется как "бессрочно", а по другим - на десть лет.

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Также под санкции попал Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко.

Скандалы вокруг Арестовича

Как известно, в начале полномасштабного вторжения Арестович был одним из самых заметных публичных комментаторов войны, известный своими прогнозами, противоречивыми заявлениями и активным медийным присутствием.

В январе 2023 года он предположил, что ракета, которая разрушила дом в Днепре, могла быть сбита украинской противовоздушной обороной. В ВСУ опровергли это заявление, однако российская пропаганда уже начала использовать это заявление для оправданий своих преступлений.

Вскоре Арестович оставил должность советника и начал высказывать более критические взгляды относительно ведения войны. Уже осенью ему удалось выехать за границу.

Сейчас он активно критикует украинское политическое и военное руководство, призывая к переговорам с Российской Федерацией и повторяя нарративы российской пропаганды.

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