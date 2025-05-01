Хотя Киев не получил гарантий безопасности, Америка теперь больше заинтересована в процветании Украины, чем была до сих пор.

Соглашение по полезным ископаемым, подписанное между США и Украиной, потенциально может принести значительную выгоду обеим странам, но самое интересное здесь то, что оно фактически привязывает Дональда Трампа к Украине. Об этом пишет The New York Times.

Автор публикации отмечает, что пока остается не до конца понятным, как соглашение будет работать на практике, а доходы от него появятся только через много лет. И хотя документ не предусматривает никаких гарантий безопасности для Украины, он также не возлагает на Киев долг в сотни миллиардов долларов, как того хотел Трамп.

Самое же главное здесь то, что подписание соглашения связало Трампа с будущим Украины, говорят эксперты.

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"Он бизнесмен - он всегда делает расчеты. Его бизнес-менталитет формирует его подход к политике. Поэтому его мотивация в сделке может помочь сохранить интерес США к Украине. Как это сработает на практике, покажет только время", - сказал украинский политолог Владимир Фесенко.

Как пишет NYT, Украине удалось получить кое-что из того, чего она хотела, но не все. Заметным недостатком является отсутствие четких гарантий безопасности. Однако для Украины соглашение по полезным ископаемым само по себе дает возможность получить определенное влияние.

Издание напоминает, что Трамп верит, будто бы совместный инвестиционный фонд с Соединенными Штатами вроде бы сам по себе является гарантией безопасности - будто бы инвестиции американских компаний и правительства США в будущее Украины как-то сдержат Россию от нового нападения.

Украинско-американское соглашение о ресурсах

Как писал УНИАН, в ночь на 1 мая представители правительств Украины и США подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда, который будет вкладываться в восстановление Украины. Фонд будет инвестировать в новые проекты по добыче украинских полезных ископаемых, в частности цветных металлов, минералов и редкоземельных элементов.

По словам представителей Министерства экономики, прибыли от работы фонда следует ожидать не ранее, чем через 10 лет.

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