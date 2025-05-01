Несмотря на обвинения со стороны студенток, преподаватель продолжил работать в университете.

Скандально известному режиссеру и руководителю Молодого театра Андрею Белоусу, которого массово обвинили в домогательствах студентки, присвоили ученое звание доцента. На такое решение в отношении преподавателя Киевского университета Карпенко-Карого отреагировали в Министерстве образования и науки.

После многочисленных обвинений Билоуса, как известно, вернули к работе в университете, что вызвало возмущение в обществе. Правда, протесты студентов не изменили ситуацию. Более того, все дошло до того, что Билоус стал доцентом.

В МОН прокомментировали предоставление ему этого статуса. В заявлении министерства говорится: "Решение о присвоении ученых званий профессора, доцента и старшего исследователя принимают ученые советы. Решение ученых советов утверждает Аттестационная коллегия МОН".

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Также в ведомстве добавили, что 24 апреля этого года на заседании Аттестационной коллегии приняли обобщенное решение о присвоении ученых званий 513 людям.

"В этом контексте Аттестационная коллегия МОН не рассматривает и не принимает индивидуальные решения по каждому кандидату отдельно, а работает со сводным перечнем лиц, представленных учебными заведениями", - указали в заявлении.

Сейчас в МОН нет никаких документов, которые могли бы отменить решение о присвоении научных званий. Следовательно, оснований для того, чтобы у Билоуса забрать звание доцента, нет. Только в случае привлечения лица к уголовной ответственности в министерстве могут рассмотреть возможность лишения статуса.

"В то же время, если в отношении любого кандидата возникают официально задокументированные обстоятельства, которые могут влиять на возможность присвоения ученого звания, МОН оставляет за собой право инициировать служебную проверку и, если есть правовые основания, отменить соответствующее решение. В случае привлечения лица к уголовной ответственности Министерство образования и науки Украины рассмотрит вопрос лишения ученого звания доцента в установленном законодательством порядке", - говорится на сайте МОН.

В дополнение, там заверили, что министерство "занимает принципиальную позицию в вопросах академической добропорядочности и этики" и "будет работать над совершенствованием механизмов контроля и реагирования".

Напомним, в начале 2024 года студентка Карпенко-Карого обвинила режиссера Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах.

К слову, студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обвинила Билоуса в сексуальных домогательствах и харассменте. Девушка опубликовала видео в сети, в котором рассказала о сообщениях интимного характера, которые ей присылал преподаватель.

Со временем университет получил еще четыре обращения относительно поведения Билоуса, в которых пострадавшие рассказали о домогательствах с его стороны. На некоторое время режиссера отстранили от преподавания, потому что полиция открыла уголовное производство. Его требовали уволить с должности преподавателя, однако после проверки комиссии, Белоуса вернули на его должность.

Напомним, ранее украинская певица Даша Суворова высказалась о возвращении Белоуса в театр. Она призвала искать справедливое наказание для мужчины, которого обвиняли в домогательствах. Исполнительница добавила, что не стоит молчать о преступлениях и открыто их расследовать.

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