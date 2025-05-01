Флот компании насчитывает более 570 авиалайнеров Boeing 737.

Авиакомпания Ryanair, которая является одной из крупнейших клиенток Boeing в Европе, может прекратить покупать самолеты у американского аэрокосмического гиганта, если тарифные угрозы Дональда Трампа приведут к росту цен.

Об этом Politico сообщил CEO авиакомпании Майкл О'Лири. Отметим, что флот компании Ryanair насчитывает более 570 самолетов Boeing 737. Ориентация на один тип самолетов помогает компании минимизировать операционные расходы, ведь эксплуатация машин различных типов требует большего персонала и широкого спектра поддержки:

"Если правительство США продолжит реализацию своего непродуманного плана по введению тарифов, и если эти тарифы существенно повлияют на цену экспорта самолетов Boeing в Европу, то мы, безусловно, пересмотрим как наши текущие заказы на Boeing, так и возможность размещения этих заказов вообще".

В качестве альтернативы самолетам Boeing в Ryanair рассматривают авиалайнеры от европейского Airbus или китайской компании Comac. Стоит сказать, что длительное время гражданская авиация оставалась слабым звеном авиастроения КНР. Однако в 2023 году началась эксплуатация нового пассажирского самолета Comac C919, который рассматривают в качестве конкурента Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

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Напомним также, ранее стало известно о решении китайцев остановить поставки самолетов Boeing для своих авиакомпаний. Пекин также рекомендовал временно не покупать авиационные запчасти и оборудование у компаний из Соединенных Штатов.

Пассажирские самолеты: последние новости

Недавно опытный образец российского авиалайнера МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо.

По словам россиян, их авиастроители заменили около 80 иностранных систем и агрегатов, "чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран".

Предполагается, что в будущем МС-21 станет конкурентом китайскому Comac C919 и, возможно, западным Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Серийно производить самолет могут начать в 2026 году.

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