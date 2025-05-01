Судя по всему, Украине удалось добиться весьма серьёзных уступок от администрации Трампа, отметил эксперт.

Соглашение о полезных ископаемых может вновь открыть путь для военной помощи США Украине. Такое мнение высказал внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Даг Клейн, передает Atlantic Council.

"Пожалуй, главное в этой сделке - то, что она может вновь открыть путь к возобновлению военной поддержки Украины со стороны США. Хотя оружие, обещанное при администрации Байдена, продолжает поступать, Трамп с момента вступления в должность не дал новых обещаний относительно помощи в обороне", - отметил эксперт.

По его словам, подписание указанного соглашения "стало хорошей новостью для тех, кто хочет, чтобы Вашингтон отступил от последних месяцев враждебности по отношению к Киеву".

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"Пока Путин продолжает говорить "нет" на попытки Трампа достичь мира, Украина снова сказала "да", - отметил Клейн.

Он добавил, что при этом, судя по всему, Украине удалось добиться весьма серьёзных уступок от администрации Трампа.

"Трамп в течение нескольких месяцев искал успех в украинском направлении - и теперь получил его. Но экономическое партнёрство не решит проблему вторжения России. Путин не раз отвергал перемирие, потому что он хочет не мира - он хочет Украину. Если Белый дом действительно надеется заключить мирное соглашение с Россией, это потребует реального давления на Кремль - через новые санкции, подготовленные Конгрессом, и за счёт возобновления военной поддержки Украины", - констатировал аналитик.

Соглашение о полезных испокаемых - что важно знать

Напомним, 1 мая первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что США и Украина подписали соглашение о полезных испокаемых.

По ее словам, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции.

Ключевыми положениями соглашения являются: полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной; равноправное партнерство США и Украины; национальная собственность защищена; никаких долгов.

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