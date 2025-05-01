Украина и США будут совместно зарабатывать на украинских ресурсах.

Прибыль инвестиционного фонда, создание которого предусмотрено ресурсным соглашением между США и Украиной, будет распределяться не ранее, чем через 10 лет. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка.

"Предполагается, что прибыль будет распределяться не раньше, чем через 10 лет, потому что очевидно, что первые 10 лет это будет больше бумажная, ознакомительная работа, осуществление инвестиций, накопление взносов и т.д.", - сказал он.

По словам Качки, многие детали в дальнейшем будут решаться не на уровне правительств, а на уровне субъектов, создающих фонд: со стороны США это американская корпорация по развитию DFC, с нашей стороны - Агентство по развитию частно-публичного партнерства (организация, которая поощряет инвестиции в Украину).

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"Я бы хотел четко отметить, что фонд будет зарабатывать от инвестиций в Украину, то есть все средства, которые Украина внесет в этот фонд, будут инвестироваться в Украину сначала. Позже этот доход от инвестиций будет распределен между партнерами. Таким образом, это очень хорошая сбалансированная формула, в которой США зарабатывают, поскольку помогают нам, через инвестиции в Украину, от которых тоже богатеет украинская экономика", - отметил заместитель министра.

Тарас Качка добавил, что в тексте соглашения достаточно четко расписано, что Украина сохраняет все свои конституционные прерогативы по использованию и распоряжению полезными ископаемыми.

"Мы видим, что США, несмотря на все дискуссии, которые ведутся в мире, являются важным и надежным партнером Украины", - сказал он.

Соглашение об ископаемых - последние новости

1 мая первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Документ предусматривает, что Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Издание The Times пишет, что заключение соглашения о полезных ископаемых добавило Украине крайне необходимой уверенности в долгосрочной поддержке США. Это также может усложнить президенту США Дональду Трампу принуждение Украины к мирному соглашению с Россией на невыгодных для нее условиях.

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