Один пункт пропуска уже работает с ограничениями, второй начнет работать с ограничениями со следующей недели.

Пункт пропуска "Корчева - Краковец" на границе с Польшей будет работать с ограничениями, начиная с 8 мая. Об этом предупреждает Государственная пограничная служба Украины.

Украинские пограничники ссылаются на информацию польских коллег, которые запланировали дорожные работы на своей стороне пункта пропуска с 8 мая и до середины июня. В частности поляки проведут замену асфальтного покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном - для пассажирского транспорта со стороны Польши.

"В связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности", - отмечает ГПСУ.

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Пограничники обращают внимание, что продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны.

"Рекомендуем заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: "Смильница", "Нижанковичи", "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов", - говорится в сообщении.

Ситуация на западной границе Украины

Как сообщал УНИАН, перед Пасхой традиционно увеличился пассажиропоток на границе Украины. В ГПСУ отмечали, что самое интенсивное движение наблюдалось в пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская". Меньшая нагрузка - в "Нижанковичах", "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе".

Тогда пограничники предупреждали, что из-за ремонта в пункте пропуска "Шегини" возможны пробки. Для ускорения оформления на границе работали дополнительные пограничные наряды, было увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов.

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