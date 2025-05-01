Военный считает, что "слив" полуострова приведет к тому, что территориальные споры по всему миру перерастут в войны.

Идеи некоторых политиков официально уступить оккупированный Крым в пользу России ради мира напоминают Мюнхенское соглашение 1938 года, которое было заключено с целью умиротворения Гитлера, но не предотвратило Вторую мировую войну. Об этом в интервью УНИАН заявил командир батальона "Крым" Иса Акаев.

"Сдать" Крым - что-то похожее на Мюнхенские соглашения", - сказал военный.

В частности, речь идет о Мюнхенском соглашении, заключенном в 1938 году представителями Великобритании, Италии и Франции с нацистской Германией. Оно также известно как "Мюнхенский сговор", который был направлен на "умиротворение" диктатора Адольфа Гитлера, развязавшего Вторую мировую войну. Как отметил Исаев, уступка нацистам, в которой "разменной монетой" стала территория Чехословакии, лишь немного отсрочила войну.

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По мнению комбата, российский диктатор Владимир Путин поведет себя так же, как Гитлер: любые попытки "умиротворения" России за счет украинских территорий только дадут Кремлю время перегруппироваться и снова напасть.

"Мира не будет! Для россиян это просто возможность набраться больше сил, чтобы наброситься на нас с еще большей яростью, с большими силами В покое они не оставят нас", - утверждает Акаев.

По его словам, если РФ не получит отпора, то рано или поздно она снова вернется, чтобы напасть на Украину с большей силой и ненавистью. Так уже было с крымскими татарами, с украинцами и с другими народами, которые сейчас живут под оккупацией. Акаев напомнил о примере Чечни: после Хасавюртовских соглашений 1996 года, которыми завершилась Первая чеченская война, Москва на какое-то время отступила, но уже в 1999-м начала вторую, еще более жестокую, войну против республики.

Командир батальона также предупредил, что уступка Крыма в пользу РФ приведет к глобальным последствиям: запустит эффект домино по всему миру - территориальные споры перерастут в войны.

"Посмотрите, что уже происходит после начала широкомасштабного вторжения в Украину - сколько локальных боевых действий! Завтра-послезавтра может "зацепить", например, Тайвань с Китаем", - констатирует Исаев.

США хотят признать Крым российским

Напомним, 25 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает нормальным признать оккупированный Крым российским. Американский лидер сказал, что полуостров "останется с Россией". Он утверждает, что Кремль начал войну из-за того, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отказаться от Крыма, потому что полуостров, как и другие украинские земли, - собственность украинского народа. В то же время у Киева нет достаточного количества вооружения, чтобы силой вернуть контроль над АРК.

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