Старые налоговые ставки будут действовать как минимум до октября 2025 года.

Каталония, являющаяся самым посещаемым регионом Испании, отложила планы по увеличению туристического налога в рамках усилий по борьбе с чрезмерным туризмом.

Изначально введение повышенного налога, который может достигать 15 евро в день, планировалось на май 2025 года, однако в итоге было перенесено не ранее чем на октябрь, пишет The Independent.

Действующий налоговый диапазон в настоящее время применяется к гостям отелей и пассажирам круизных лайнеров в зависимости от того, насколько роскошным является их размещение.

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Региональное правительство в начале этой недели объявило об изменении стратегии борьбы з наплывом туристов. Вместо того чтобы ввести повышение налога, который в настоящее время составляет от 6 до 11 евро, своим указом, теперь они будут добиваться его одобрения парламентом. Этот шаг направлен на то, чтобы обойти потенциальные правовые проблемы.

Важно то, что предлагаемый налог направлен на решение ключевой местной проблемы: жилищного кризиса в регионе. Правительство пообещало направить не менее четверти доходов, полученных от туристического налога, на устранение нехватки жилья и резкого роста арендной платы, что является основной проблемой для местных жителей – в результате это вылилось в массовые протесты против туристов, отмечает издание.

В свою очередь ассоциация туристических апартаментов Барселоны Apartur заявила, что выступает против повышения, поскольку это сделает отдых более дорогим, утверждая, что парламент должен одобрять любое повышение только постепенно.

Количество туристов, прибывающих в Каталонию, выросло на 10% за первые два месяца 2025 года по сравнению с прошлым годом, что медленнее, чем в столице Испании Мадриде, которая, согласно официальным данным, приняла на 13% больше туристов за тот же период. При этом Мадрид не взимает туристический налог.

Данные свидетельствуют о том, что меры Каталонии по сокращению чрезмерного туризма, включая ограничение лицензий для новых отелей в центре Барселоны, могут приносить свои плоды. При этом стоимость номеров в Барселоне выросла на 10% за 12 месяцев по март по сравнению со средним показателем по Испании в 3%.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году мэр Барселоны объявил о введении запрета на сдачу квартир в аренду туристам к 2028 году. Этот шаг подвергся резкой критике со стороны таких платформ, как Airbnb, которые заявили, что он не решит жилищный кризис.

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