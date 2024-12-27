Китай спустил на воду первый корабль-гигант Type 076

По мнению специалистов, это непростой универсальный десантный корабль - он имеет электромагнитную катапульту.

Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль (УДК) Type 076, предназначенный для Военно-морских сил КНР. Об этом сообщает китайское государственное правительственное агентство "Синьхуа".

"Церемония спуска на воду и присвоения названия судну, которое было названо в честь провинции Сычуань, состоялась 27 декабря в первой половине дня. Корабль получил бортовой номер 51", - говорится в сообщении. На видео можно видеть главные конструктивные особенности корабля.

Западные специалисты отмечают, что Type 076 не похож ни на один другой универсальный десантный корабль, который находится в эксплуатации или строится где-либо в данный момент времени.

Видео дня

Как сообщалось, Type 076 имеет водоизмещение около 40 тыс т. Предварительный анализ показал, что длина корабля составляет 263 м, а его ширина равна 43 м.

Таким образом, он намного больше другого китайского УДК, который получил обозначение Type 075. Последний имеет длину примерно 235 м.

Type 076 получил электромагнитную катапульту, которая позволит запускать тяжелые беспилотники. Также корабль получил довольно мощное вооружение для защиты он вражеских атак. В частности, на нем можно видеть пусковые установки для новых зенитных ракет HQ-10.

Новые корабли Китая - что известно

Напомним, ранее в этом году Пекин начал ходовые испытания крупнейшего авианосца в своей истории - корабля, который получил название "Фуцзянь". Речь идет об авианосце с неядерной силовой установкой (следовательно, его нельзя сравнить с атомными авианосцами США).

В то же время, "Фуцзянь" получил электромагнитные катапульты, которые позволят запускать самолеты с тяжелым вооружением.

А недавно Пекин вывел в море "таинственный" корабль, похожий на авианосец. Некоторые обозреватели отмечали, что он может оказаться гражданским исследовательским судном.

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