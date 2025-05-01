Звезда Голливуда с пониманием отнесся к решению сына.

Знаменитый американский актер Роберт Де Ниро впервые прокомментировал решение своего сына Аарона осуществить трансгендерный переход. Звезда Голливуда отметил, что любит всех своих детей и с пониманием относится к тому, что 29-летний мужчина решил стать женщиной.

Как известно, на днях Аарон в новом интервью сообщил, что в прошлом году решился на трансгендерный переход и начал принимать гормональную терапию. Отныне внешне он действительно больше похож на женщину, чем на мужчину, а также Аарон сменил имя на Айрин. Сама трансгендерная женщина переживала из-за отношения родных к ее решению.

Она думала, что они могут по-прежнему воспринимать ее как мужчину. В то же время Айрин отметила, что планирует начать новую жизнь и стать моделью и актрисой без помощи звездных родителей. Как известно, она родилась в отношениях Де Ниро с моделью Туки Смит с помощью суррогатного материнства.

Видео дня

В комментарии для издания People 81-летний артист отметил, что его не смущает такое решение в прошлом сына, а теперь уже дочери. Он поддерживает ее и подчеркивает, что его отношение к ней никак не изменится, поскольку не видит в трансгендерном переходе проблемы.

"Я любил и поддерживал Аарона как сына, а теперь я люблю и поддерживаю Айрин как дочь. Я не знаю, в чем здесь проблема. Я люблю всех своих детей", - заверил Де Ниро.

Напомним, ранее трансгендерную звезду "Эйфории" записали в паспорте как мужчину после нового указа Трампа. Артистка возмущена решением президента США, который ввел обязательное использование термина "пол" в официальных документах. Хантер Шефер еще в подростковом возрасте решилась на трансгендерный переход и с тех пор в ее документах указывалось, что она - женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: