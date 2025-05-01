Соглашение не гарантирует мира, но дает Трампу личные политические инвестиции в войну, которую он считает чужой проблемой.

Подписание соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых является важным моментом. Оно укрепит звязи двух стран, которые оказались на грани распада.

Такое мнение высказал обозреватель Sky News Доминик Вагхорн. Журналист считает, что єто соглашение не увеличит шансы на дипломатический прорыв для достижения мира в Украине.

"Но оно дает американскому президенту Дональду Трампу личные политические инвестиции в войну, которую он всегда считал чужой ошибкой, чужой проблемой и денежной ямой для ресурсов США", - отметил обозреватель.

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Вагхорн отметил, что на первый взгляд, это чисто экономическое соглашение, но Украина связала его с гарантиями продолжения военной поддержки США.

Журналист отметил, что заключение соглашения является значительным дипломатическим достижением для обеих сторон, особенно если учитівать, что переговоры по нему были очень напряженными.

Журналист предположил, что поворотным моментом в переговорах стала встреча Трампа и Зеленского на полях похорон Папы Римского Франциска в Риме.

"Зеленский, похоже, убедил Трампа в том, что это сделка, которую стоит подписать",- отметил обозреватель.

Вагхорн отметил, что хотя условия расплывчаты и не детализированы, но соглашение, похоже, представляет собой скорее долгосрочное предложение о совместном сотрудничестве по экономическому будущему Украины.

Журналист подчеркнул, что подписание сделки произошло в решающий момент для Украины. Он считает, что подчинение этой сделке было необходимо для украинцев, но спасет ли это их от выхода Трампа из переговоров и прекращения военной поддержки США, в любом случае, неизвестно.

Сделка о полезных ископаемых

Идея сделки принадлежит украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Договор должны были подписать в феврале, до печально известного конфликта Зеленского-Трампа-Вэнса в Овальном кабинете.

В какой-то момент сделка выглядела как акт вымогательства. Команда Трампа казалась шайкой рэкэтиров, которая во что бы то ни стало хотела заполучить природные богатства Украины.

Но потом текст сделки поменяли и она стала выглядеть менее обременительной для Украины.

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