Аналитики отметили, что реальный процент убыточных предприятий еще выше.

Согласно финансовым отчетам госкомпаний за 2024 год, 41% госпредприятий оказались убыточными, сообщает платформа "Опендатабот".

При этом эксперты CASE Украина в своем Telegram-канале отмечают, что реальный процент убыточных предприятий еще выше, поскольку должны учитываться и те компании, которые отчетность вообще не подали. По данным "Опендатабот", таких предприятий насчитывается 963.

Как подчеркивают аналитики, успешные предприятия не имеют причин затягивать с отчетностью, ведь это является законодательной обязанностью.

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По данным "Опендатабот", ТОП-5 убыточных предприятий из числа подавших отчетность, есть:

Восточный горно-обогатительный комбинат - 1,2 млрд грн убытков;

Аэропорт "Борисполь" - 1,1 млрд грн;

Региональные электрические сети - 732 млн грн;

"Львовуголь" - 301 млн грн;

"Энергорынок" - 261 млн грн.

В то же время, лучшие результаты продемонстрировали: Павлоградский химический завод (получила 6 млрд грн прибыли в 2024 году), Администрация морских портов Украины (2,7 млрд грн), "Леса Украины" (2,5 млрд грн), "Укрспецэкспорт" (94 млн грн).

Бизнес в Украине во время войны

В Украине с января по апрель этого года открылось почти 82 тысячи новых физических лиц-предпринимателей. При этом почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Таким образом на один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых.

В апреле сообщалось, что отечественные стартапы все чаще переносят свои главные офисы за границу и избегают упоминаний о своем происхождении. При этом большинство сотрудников остаются в стране. Уже более 90% таких компаний сменили место регистрации на иностранное.

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