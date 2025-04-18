Более 90% стартапов перенесли главные офисы за границу.

Украинские стартапы все чаще переносят свои главные офисы за границу и уходят от упоминаний о своем происхождении, в то время как большинство сотрудников остаются в стране. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, из-за войны им становится все сложнее привлекать инвестиции и увеличить количество клиентов.

Уточняется, что более 90% стартапов перенесли штаб-квартиры за границу. Журналисты объясняют это тем, что инвесторам не хочется вкладываться в страну, в которой продолжается война. В то же время клиенты не хотят закрывать сделки онлайн.

Видео дня

Как пояснили в венчурном фонде Roosh Ventures, инвесторам важно движение капитала, которое ограничивает Национальный банк Украины.

"Ранние инвестиции уже сопряжены с высоким риском, а дополнительный фактор войны часто оказывается решающим. Команды скрывают свое происхождение, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов или инвесторов", - отметили эксперты.

В издании отметили, что в прошлом году стартам удалось привлечь инвестиций почти в два раза меньше, чем в 2021 году - 462 миллиона долларов.

Бизнес в Украине во время войны

Как писал УНИАН, в 2024 году стало известно, что в Украине планируют закрыться четверть ФОПов. Согласно результатам опроса, причиной, по большей части, называли повышение налогов.

Уточнялось, что 62% опрошенных ФОПов решили закрыться из-за закона о налогах, еще 19% - из-за проблем в бизнесе.

В то же время платформа "Опендатабот" сообщила, что украинский бизнес массово переезжает из региона в регион. Самыми популярными направлениями оказались Киев, Киевская и Днепропетровская области.

Вас также могут заинтересовать новости: