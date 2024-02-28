Средства должны перечислить до 29 февраля 2024 года.

Кабинет министров решением от 27 февраля обязал шесть акционерных обществ обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Речь идет о государственной доле дивидендов от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году. Средства должны перечислить до 29 февраля 2024 года.

Решение касается таких компаний, где Кабмин является органом управления: АО "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укрзализныця", АО "Укроборонпром", а также – ЧАО "Укргидроэнерго", АО "Украинские энергетические машины", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС".

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Согласно данным Министерства финансов, это позволит обеспечить поступления в государственный бюджет в феврале на 3 млрд грн.

"Правительство, как акционер, приняло решение направить в госбюджет часть дивидендов компаний, для которых оно является органом управления. Это обусловлено необходимостью пополнения государственного бюджета в условиях полномасштабной войны для финансирования расходов государства", – отметил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Бюджет Украины

27 февраля Европарламент проголосовал за создание фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в марте Украина получит от ЕС первый транш на сумму 4,5 млрд евро.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг составлял 5,519 трлн грн, или 145,32 млрд долларов США. В течение декабря 2023 года сумма госдолга увеличилась в гривневом эквиваленте на 396,81 млрд грн, а в долларовом – на 4,49 млрд долларов.

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