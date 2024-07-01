Основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует рост курса доллара до более чем 45 гривень, а также замедление роста экономики в следующем году. Документ опубликовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Так, согласно декларации, рост валового внутреннего продукта (ВВП) прогнозируется на 2,7% в 2025 году с последующим ускорением в 2026 году до 7,5% и замедлением до 6,2% в 2027 году.

"В среднесрочном периоде ожидается ускорение экономического роста валового внутреннего продукта с 2,7 процента в 2025 году до 6,2 процента в 2027 году. Основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует значительных ресурсов и времени", – говорится в документе.

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Что касается роста потребительских цен, то Кабмин прогнозирует инфляцию на уровне 9,5% годовых в 2025 году, 10,4% – в 2026, 5,9% – в 2027 году. Следует отметить, что в госбюджете на 2024 год заложен показатель инфляции в 9,7%.

"Замедление темпов роста внутренних цен будет осуществляться в условиях восстановления экономической активности и насыщения рынка товарами отечественного производства, создания эффективной конкурентной среды путем ускорения интеграции в общий рынок ЕС, повышения действенности и прозрачности государственной помощи субъектам хозяйствования, улучшения условий для развития малого и среднего бизнеса, перехода к инновационной модели экономического развития", – отмечают в правительстве.

Средний курс гривни к доллару в 2025 году ожидается на уровне 45 грн/долл., в 2026 году – 46,5 грн, в 2027 – 46,4 грн.

Экономика Украины – последние новости

В мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7% по сравнению с маем прошлого года: несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться. В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие оценки обнародовали в Минэкономики.

Ранее в Минэкономики сообщили, что темпы восстановления экономики Украины притормозили после ударов по энергетике. Проблемы с электрогенерацией могут иметь потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым невозможно переориентироваться на альтернативные источники.

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