Первая неделя июля для валютного курса станет базовой на весь месяц.

В июле ситуация на валютном рынке будет очень похожей на июньскую: при частых, едва ли не ежедневных валютных изменениях, курсовые показатели не будут выбиваться за пределы новых валютных коридоров.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, такими валютными коридорами на межбанке будут 40-41 грн/$ и 43-45 грн/€, а на наличном рынке – 40-41,2 грн/$ и 43-46 грн/€.

"В целом можно сказать, что рынок ожидает, что июль будет достаточно спокойным, без чрезмерных всплесков спроса и курсовой "качки". Собственно, это совпадает с нашим прогнозом: после достаточно оживленных апреля и мая, когда девальвация гривни составила почти 4%, на рынке наступил период приспособления к новым курсовым реалиям. А в условиях режима "управляемой гибкости" любые неожиданные и весомые валютные изменения маловероятны", – сказал банкир.

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Лесовой добавил, что не исключает определенной коррекции системы валютных изменений, однако это будет скорее исключением, чем правилом.

Главными показателями валютного рынка в течение 1-7 июля по прогнозу будут следующие:

допустимые (ожидаемые) валютные коридоры: на межбанке 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро, на наличном рынке 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке – до 0,2-0,3 грн, в банках – до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах – до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, первая неделя июля станет базовой на весь месяц. На рынке будет наблюдаться "барахтанье" курса доллара в пределах 40-41 грн с периодической сменой векторов с восходящего на нисходящий и наоборот. На рынке почти исключены экономические форс-мажоры, которые могут повлиять на курсовые показатели", – резюмировал банкир.

Валютный курс в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 27 июня, снизился на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,00 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 27 июня, не изменился и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,00 грн за евро.

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