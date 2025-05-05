Дачи в Украине существенно подорожали: в каком регионе загородные дома самые дешевые

Дороже всего приобрести дачу в Киевской области.

Ситуация на рынке продажи дач отличается в зависимости от региона: в западных областях количество объявлений о продаже выросло с 2024 года, в восточных - ожидаемо упало. Общая тенденция для всех регионов - уменьшение спроса и существенный рост цен в начале 2025 года. Об этом говорится в переданном УНИАН обзоре "OLX Недвижимость".

В частности, в центральных областях Украины наблюдается рост цен и уменьшение спроса. Дороже всего приобрести дачу в Киевской области: медианная стоимость составляет 4,5 млн грн (на 10% больше, чем в апреле 2024 года). В других областях региона цены ниже. Однако с апреля 2024 по апрель 2025 года они существенно выросли. Наиболее заметно в:

- Винницкой области: +51%, до 2,6 млн грн;

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- Житомирской области: +37%, до 1 млн грн;

- Черкасской области: +27%, до 706 тыс. грн.

Меньше всего платить за покупку дачи придется в Черниговской области, медианная стоимость - 373 тыс. грн (+6% с апреля 2024 года).

Предложение значительно выросло только в Винницкой области (+31% с апреля 2024 года), в других центральных областях этот показатель не превышает +8%.

На Западе Украины фиксируется стабильный спрос и высокие цены. Заметное повышение медианных цен на дачи состоялось во всех западных областях, в частности:

- Волынской: +63%, до 2,1 млн грн;

- Черновицкой: +41%, до 2,7 млн грн;

- Тернопольской: +38%, до 1,8 млн грн;

- Львовской: +29%, до 3,6 млн грн

В Закарпатской области медианная стоимость дачи выросла на 26% до 4,3 млн грн, что является самым высоким показателем в западных областях и практически равна цене в Киевской области.

Также на Закарпатье увеличилось количество объявлений о продаже дач в начале 2025 года: +24%. В других областях показатели значительно меньше: Львовщина +6%, Волынь +5%, Тернопольщина -3%.

Спрос на покупку дачи на западе Украины в апреле 2025 года остался ориентировочно на уровне апреля 2024 года.

Юг и Восток

Что касается юга и юго-востока Украины, медианные цены на дачи незначительно изменились по сравнению с апрелем 2024 года:

- Одесская область: + 8%, до 3,1 млн грн;

- Днепропетровская область: -2%, до 1 млн грн;

- Запорожская область: -3%, до 882 тыс. грн;

- Николаевская область: +7%, до 830 тыс. грн.

Аналитики "OLX Недвижимость" указывают на уменьшение предложения по продаже дач по сравнению с апрелем 2024 года. В частности количество объявлений уменьшилось на 11% в Одесской области, на 14% в Запорожской, на 10% в Днепропетровской и на 2% в Николаевской.

"Спрос изменился неравномерно. На юге он вырос (Одесская +25%, Николаевская +1%), а на юго-востоке уменьшился (Запорожская -11%, Днепропетровская -10%)", - говорится в обзоре.

На востоке Украины медианная стоимость дачи выросла. К примеру, +10% в Харьковской области (до 1,2 млн грн) и +17% в Сумской (до 584 тыс. грн).

Зато количество объявлений о продаже дач в апреле 2025 года уменьшилось. Наиболее заметно на Сумщине (-18%). На Харьковщине изменения несущественны (-3%).

Спрос на покупку дач увеличился только в Харьковской области (+27%), а в Сумской он ожидаемо уменьшился (-18%).

Недвижимость в Украине

Как писал УНИАН, стоимость аренды однокомнатных квартир во многих городах Украины снизилась. По данным Lun.ua, сильнее всего аренда упала в Полтаве - на 31%, до средних 9000 гривен. Кроме того, подешевели квартиры в Ужгороде - на 10%, а во Львове - на 9%.

В OLX Недвижимость подсчитали, сколько денег украинцы тратят на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в разных регионах Украины. Так, дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве. У жителей Ужгорода 75% дохода уходит на аренду. Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате наблюдается в Херсоне: чтобы снять однокомнатную квартиру, придется отдавать 15% от средней зарплаты.

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