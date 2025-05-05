Стоимость российских истребителей достигает 80-100 млн долларов, украинских катеров - 500 тысяч.

Два российских истребителя Су-30, которые поражены Magura-7, вероятно были оперативно отправлены для уничтожения украинских безэкипажных катеров, которые враг не заметил заранее в Черном море.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он констатировал, что речь идет об уникальной ситуации - с беспилотных катеров за десятки-сотни километров сбита подготовленная цель - один самолет, затем - второй.

"То есть, это - уже система. Здесь уже действительно уникальность. Если мы учитываем себестоимость. Условно говоря, два катера - 500 тыс. долларов, тогда как самолеты это примерно 80-100 млн долларов. Один самолет Су-30 стоит 40-50 млн долларов. То есть, мы здесь видим какая разница в расходах, какая результативность", - подчеркнул Тимочко.

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Он обратил внимание на тот факт, что после сбития одного из двух истребителей российских пилотов, успевших катапультироваться, подобрал в море якобы "гражданский корабль" РФ. По словам эксперта, его берут сомнения относительно гражданского назначения этого плавсредства, потому что гражданское судно не должно находиться возле военного порта, в зоне боевых действий, вести определенные наблюдения и тому подобное.

В то же время эксперт отметил, что даже российские "мониторы" констатировали, что пять катеров Magura находились рядом с местом эвакуации пилотов.

"То есть, это была управляемая операция, они управлялись слаженно. Они не только наносили удар по вражеской авиации, но и проводили патрулирование определенной части акватории Черного моря вблизи вражеского порта. Их не увидели дистанционно. С ними вступили уже в прямой контакт возле порта, потому что вычислили своевременно... Поэтому и была брошена на помощь авиация, потому что была необходима быстрая реакция", - пояснил Тимочко.

Сбитие двух вражеских Су-30 в черном море - подробности

Как писал УНИАН, в ночь на 3 мая в результате атаки на Новороссийск, где базируются корабли ЧФ РФ, был сбит российский истребитель Су-30, пилоты успели катапультироваться. Их подобрало в море гражданское судно. Впоследствии стало известно, что сбит еще один такой же самолет. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что это - исторический момент. По его словам, истребители уничтожены ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, которые выпустили с беспилотных катеров Magura-7.

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