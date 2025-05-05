Саудовская Аравия призывает ОПЕК+ наказать Ирак и Казахстан за несоблюдение нефтяных квот.

Цены на нефть 5 мая снизились более чем на 2 доллара за баррель из-за намерения Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК+) ускорить рост добычи нефти, что вызывает беспокойство относительно увеличения предложения на рынке.

Как сообщает Reuters, стоимость нефти марки Brent упала на 2,21 долл., или на 3,61%, до 59,08 долл. за баррель. В то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 56,00 долл. за баррель, что на 2,29 долл. или на 3,93% ниже чем ранее.

Отмечается, что обе позиции достигли самого низкого уровня с 9 апреля на открытии торгов в понедельник после того, как ОПЕК+ согласилась ускорить рост добычи нефти второй месяц подряд, увеличив добычу в июне на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).

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По подсчетам Reuters, увеличение добычи из восьми стран в июне приведет к совокупному увеличению добычи за апрель, май и июнь до 960 тыс. б/с, что равно 44% сокращения от 2,2 млн баррелей в сутки, согласованных с 2022 года.

"Решение ОПЕК+ от 3 мая об увеличении квот на добычу еще на 411 тыс. баррелей в сутки в июне усиливает ожидания рынка, что глобальный баланс спроса и предложения движется к профициту", - отметил основатель Evans on Energy Тим Эванс.

Кроме того, источники в ОПЕК+ сообщили, что Саудовская Аравия подталкивает Организацию стран экспортеров нефти к ускорению сворачивания предыдущих сокращений добычи, чтобы наказать Ирак и Казахстан за ненадлежащее соблюдение квот на добычу нефти.

Добыча и поставки нефти

3 мая стало известно, что в ОПЕК+ уже второй месяц подряд договорились ускорить темпы увеличения добычи нефти. Отмечается, что планируется увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в день. Таким образом в июне восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти настолько, что общий рост за три месяца составит 960 тысяч баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что глобальная таможенная война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала самое большое одномесячное падение мировых цен на нефть за последние три с половиной года. Так, в течение апреля эталонные марки нефти подешевели на 15%.

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