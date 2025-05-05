Он предназначен для выполнения широкого спектра военных задач.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Вислюк" украинского производства.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, комплекс "Вислюк" изготовила команда украинских инженеров по запросам военных.

Отмечается, что платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, которые обеспечивают высокую проходимость по сложному рельефу местности.

Видео дня

"Платформа уверенно движется по бездорожью, песку, болоту. При этом робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить внедорожник, который увяз в болоте. "Вислюк" изготавливают в различных модификациях - для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений. Также он может служить подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения. Имеет ребоустойчивые каналы управления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны проинформировали, что этот НРК опционально может оборудоваться оптоволоконным модулем. "Вислюки" работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.

Война в Украине - последние "новинки" оккупантов

Как сообщал УНИАН, на восточном фронте российские войска запрягают лошадей и ослов, которые были главной опорой на полях сражений в прошлые века, чтобы противостоять украинским бойцам.

The Wall Street Journal написало, что лошади и ослы перевозят припасы и солдат, помогая избежать внимания со стороны украинских беспилотников. Их использование россиянами свидетельствует о том, что высокотехнологичная война требует творческого подхода.

В издании подчеркнули, что беспилотники стали доминирующим оружием на войне в Украине. Из-за этого обеим сторонам пришлось спешно адаптироваться. Некоторые решения включали в себя работу над передовым оборудованием, таким как лазеры или электронные помехи, направленные на уничтожение аппаратов. Другие решения были более грубыми и готовыми: от дробовиков, чтобы сбивать дроны с неба, до грубых сетчатых щитов, привариваемых к автомобилям.

Вас также могут заинтересовать новости: