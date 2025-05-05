Сейчас Кадыров начал переоформление бизнес-активов на своих родственников. Вероятным преемником может стать несовершеннолетний сын.

Состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова ухудшается. Он активировал процесс передачи власти. Как сообщает "Новая газета Европа", Кадыров принял диагноз врачей и начал готовить себе преемника: усиливает позиции своих детей и лояльных кланов.

В 2023 году состояние Кадырова стабилизировалось, но в начале 2024-го он не поехал в привычную поездку в Москву, вместо этого был госпитализирован в частную клинику "Аймед", принадлежащую его жене. Чтобы скрыть это, пиарщики организовали показательный выезд Кадырова к строительству микрорайона имени Путина.

После короткого появления на публике он снова исчез. С февраля Кадыров проводит много времени в "Аймеди", редко появляется на публике и передвигается только на санитарном вертолете. Его публичная активность сведена к постам в соцсетях, а функции руководителя выполняет премьер Магомед Даудов.

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Ключевым сигналом изменений стала неожиданная отставка дочери Айшат с должности вице-премьера. Вместе с ней госслужбу покинули еще две дочери - Хутмат и Хадижат. Параллельно началось переоформление бизнес-активов на родственников.

Журналисты считают, что причина - подготовка к контролю за бизнесом вне закона о госслужбе, который запрещает чиновникам заниматься предпринимательством.

У Кадырова 14 детей, но в фокусе - Айшат и 17-летний Адам. Именно Адама рассматривают как преемника. Главная задача Кадырова сейчас - сохранить за семьей контроль над силовыми структурами и бизнесом, заручившись гарантиями от Путина.

Болезни Кадырова

"Новая газета Европа" 22 апреля выпустила большое расследование о состоянии здоровья Кадырова: по данным журналистов, еще в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы, а после 2022 года его состояние начало серьезно ухудшаться. В расследовании также утверждалось, что в 2023 году власти РФ запустили пиар-кампанию, чтобы показать, что с Кадыровым все в порядке.

Кадыров 7 мая присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. Глава Чеченской Республики с трудом поднимался по лестнице. Его помощники помогли ему снять пиджак, когда он добрался до верха. Но российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем телеграмме написала о главе Чечни: "Здоровье отличное. Проверила вручную - бицепс каменный".

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