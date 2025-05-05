Состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова ухудшается. Он активировал процесс передачи власти. Как сообщает "Новая газета Европа", Кадыров принял диагноз врачей и начал готовить себе преемника: усиливает позиции своих детей и лояльных кланов.
В 2023 году состояние Кадырова стабилизировалось, но в начале 2024-го он не поехал в привычную поездку в Москву, вместо этого был госпитализирован в частную клинику "Аймед", принадлежащую его жене. Чтобы скрыть это, пиарщики организовали показательный выезд Кадырова к строительству микрорайона имени Путина.
После короткого появления на публике он снова исчез. С февраля Кадыров проводит много времени в "Аймеди", редко появляется на публике и передвигается только на санитарном вертолете. Его публичная активность сведена к постам в соцсетях, а функции руководителя выполняет премьер Магомед Даудов.
Ключевым сигналом изменений стала неожиданная отставка дочери Айшат с должности вице-премьера. Вместе с ней госслужбу покинули еще две дочери - Хутмат и Хадижат. Параллельно началось переоформление бизнес-активов на родственников.
Журналисты считают, что причина - подготовка к контролю за бизнесом вне закона о госслужбе, который запрещает чиновникам заниматься предпринимательством.
У Кадырова 14 детей, но в фокусе - Айшат и 17-летний Адам. Именно Адама рассматривают как преемника. Главная задача Кадырова сейчас - сохранить за семьей контроль над силовыми структурами и бизнесом, заручившись гарантиями от Путина.
Болезни Кадырова
"Новая газета Европа" 22 апреля выпустила большое расследование о состоянии здоровья Кадырова: по данным журналистов, еще в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы, а после 2022 года его состояние начало серьезно ухудшаться. В расследовании также утверждалось, что в 2023 году власти РФ запустили пиар-кампанию, чтобы показать, что с Кадыровым все в порядке.
Кадыров 7 мая присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. Глава Чеченской Республики с трудом поднимался по лестнице. Его помощники помогли ему снять пиджак, когда он добрался до верха. Но российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем телеграмме написала о главе Чечни: "Здоровье отличное. Проверила вручную - бицепс каменный".