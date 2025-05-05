По словам дипломата, такие заявления могут быть тактикой переговорного процесса.

Сейчас трудно сказать, действительно ли США готовы выйти из мирных переговоров по окончанию войны в Украине, поскольку политика стала очень непредсказуемой. Такое мнение высказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина".

"У немцев есть такое понятие, Zweckoptimismus, то есть это оптимизм, к которому себя сам заставляешь. Даже если ты понимаешь, что ситуация якобы безнадежная, но ты себя заставляешь верить в положительный результат. Другими словами, я все-таки надеюсь, руководствуясь этой немецкой формулой, что это тактика переговорного процесса", - отметил он, комментируя информацию о возможном выходе США из мирного процесса.

По словам Мельника, можно увидеть, что эта тактика действительно работает, поскольку мировые лидеры начинают быстрее принимать решения.

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"Мы слышим заявления чуть ли не каждую неделю от главы Госдепа, да и на самом высоком уровне, что ну вот все, ниточка обрывается. Нам это конечно неприятно, ну как же это так - или пан, или пропал - ведь на кону стоит наше существование", - подчеркнул посол.

В то же время дипломат верит в то, что США не выйдут из переговоров, ведь это в интересах самой Америки.

"Потому что мне трудно представить, как американский президент сможет для не только для своих избирателей, но и для мирового сообщества, для будущих поколений, для истории объяснить - почему это дело так и не было доведено до успешного конца", - добавил Мельник.

Посол отметил, что если США прекращают посредническую миссию, то Россия будет еще с большей жестокостью продолжать войну, чтобы показать, что Украина "потеряла этот последний шанс", поэтому тогда РФ захочет показать, что завоюет еще больше территорий и уничтожит еще больше людей.

"А американцы будут за этим наблюдать со стороны. От такого сценария США точно не выиграют", - заверил дипломат.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп сделал оптимистичное заявление о переговорах с Россией и Украиной. По его словам, в последние дни "у нас было несколько очень хороших дискуссий" о России и Украине.

В то же время в Associated Press проанализировали, что будет, если США выйдут из переговоров о завершении войны в Украине. Как пишут журналисты, многое в этом вопросе будет зависеть от того, сможет ли Европа восполнить возможную нехватку американской помощи.

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