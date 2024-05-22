Минэкономики оценило рост ВВП в апреле на уровне 4,3%.

В апреле 2024 года рост ВВП Украины по сравнению с апрелем прошлого года составил около 4,3% [±1%]. За январь-апрель рост оценивается на уровне 4,4% [±1%] по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на предварительные оценки.

Стоит отметить, что по оценкам Минэкономики, в марте рост ВВП был на уровне 4,6% [±1%] по сравнению с мартом 2023 года.

В целом экономика продолжает адаптироваться и приобретать характеристики экономики военного времени. Вместе с тем высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, в апреле 2024 года продолжалась тенденция восстановительного роста экономики, которая была поддержана рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности. Положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. Промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность.

В то же время после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов. Проблемы с электрогенерацией могут иметь потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым невозможно переориентироваться на альтернативные источники.

Экономическая ситуация в Украине

Национальный банк вместе со снижением учетной ставки улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепления в целевом диапазоне (5% ± 1 п.п.) в течение следующих лет.

Доходы украинцев начали восстанавливаться, но настроения домохозяйств остаются негативными, и большинство людей сообщают о худших финансовых условиях по сравнению с довоенным уровнем.

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