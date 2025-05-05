Относительно большого наступления россиян, которое якобы должно начаться в мае-июне, военный предположил, что оно будет или на Донбассе, или на Сумщине.

ВСУ получили обещанный государством миллион дронов и он даже уже давно закончился, поэтому военным надо большее количество.

Об этом сказал известный военный блогер, снайпер и аэроразведчик, сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) в интервью радио Свобода.

"Да, надо больше. Когда-то была фраза, что мы контрактуем 4 млн дронов, я могу сказать, что на 2025 год - это плюс-минус уже наша потребность. То есть подразделений становится больше, дронов надо больше, интенсивность боев больше. Мы сейчас уничтожаем около 1200 оккупантов в день, и мы не можем стабилизировать линию фронта", - детализировал военный.

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Карпюк отметил, что надо выйти на показатель 1500-2000 в день и тогда украинские военные смогут остановить оккупантов.

"Наши возможности по уничтожению врага пока слишком слабые, для того, чтобы это нашествие остановить. Поэтому в этом аспекте нам надо добавлять. И я надеюсь, что этот процесс будет продолжаться", - сказал Serg Marco.

Относительно большого наступления россиян, которое якобы должно начаться в мае-июне, военный предположил, что оно будет или на Донбассе, или на Сумщине.

"Думаю, что они полезут на Донбассе и возможно на Сумы. Потому что они находятся очень близко к границе, там просто можно при минимальном продвижении артиллерией город обстреливать и терроризировать его", - высказался военный.

Но, по мнению Карпюка приоритет врага все же Донецкая область. "Славянск, Краматорск, Доброполье, Белицкое, Константиновка. Они там будут усиливаться. У них есть плюс - "зеленка", которая все же скрывает перемещение", - сказал он.

"Наш плюс - лето и преимущественно хорошая погода... Лето - это время, когда ты все видишь, все контролируешь, условия в основном идеальные для дронов. Высокая трава, которая очень хорошо скрывает минирование. Думаю, они попытаются использовать свой потенциал, но нам есть чем ответить", - подытожил военный.

Большое наступление россиян

В начале апреля стало известно, что Россия усиливает наступление на фронте, есть угроза прорыва. Тогда украинские военные говорили, что россияне значительно усилили давление на горячих участках фронта, в частности в Донецкой области.

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