Несмотря на распространенную риторику о том, что лучший возраст это 20 лет, для большинства людей на самом деле они не так уж и хороши.

Люди часто бывают уверены, что 20 лет - это лучшие годы жизни, но, согласно новому исследованию, это не так. И, что еще более удивительно, большинство людей не расцветают по-настоящему ни в 30, ни даже в 40 лет.

Новое исследование показало, что люди действительно начинают жить в возрасте 50 лет, пишет Yourtango.

Глобальное исследование процветания изучало связь между счастьем и возрастом, в котором люди начинают чувствовать себя удовлетворенными своей жизнью. Данные были собраны на основе опросов более чем 200 тыс. человек в более чем 20 странах.

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Исследователи обнаружили, что в среднем молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет испытывают трудности со своим счастьем, физическим и психическим здоровьем, восприятием своего характера, поиском смысла жизни, качеством своих отношений и финансовой безопасностью. Это не совсем похоже на процветание.

Ученые определили, что у большинства участников был относительно низкий уровень процветания до 50 лет. В этом случае процветание определяется как "относительное достижение состояния, в котором все аспекты жизни человека хороши, включая контексты, в которых он живет".

Многие взрослые поколения Z провели подростковые годы, слушая, как должна выглядеть взрослая жизнь. Теперь, став взрослыми, многие обнаружили, что маркеры того, что значит быть успешным взрослым, больше не доступны.

Они не могут позволить себе купить дом, многие не могут найти высокооплачиваемую работу, а идея брака и семьи постоянно откладывается. Однако проблема всегда заключалась в том, чтобы жизнь непредсказуема, и время у всех разное.

При этом счастье в жизни находятся под контролем самого человека, считают ученые.

Исследователи отметили, что человек может начать активно работать, чтобы обрести счастье и улучшить благополучие. "Один из способов сделать это - сосредоточиться на своих отношениях", - констатировали ученые.

Согласно Глобальному исследованию счастья, человеческие связи имеют решающее значение для хорошей жизни. Люди, которые участвуют в религиозной или общественной жизни, как правило, сообщают о более высоком благополучии, как и те, кто живет с другими или регулярно разделяет трапезы.

При этом ученые отметили, что не аспекты человек может контролировать. Однако он может контролировать свои собственные действия. "Вместо того чтобы погрязнуть в отчаянии, вы можете выбрать время, проведенное с людьми, которых вы любите и которые вам дороги", - посоветовали ученые.

Другие новости о том, как быть счастливым

Ранее ресурс New Trader U назвал десять вещей, от которых стоит освободиться, чтобы стать более сильной и счастливой версией себя. Одной из таких вещей является склонность угождать людям.

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