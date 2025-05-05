НАБУ и САП разоблачили Смирнова на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, и отправил его под стражу до 22 мая. У него есть возможность внести залог в размере 18 миллионов гривен. Об этом сообщило "Суспільне" из зала суда.

В частности, бывшего чиновника подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения о получении взятки в особо крупном размере. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании Смирнова под стражей с альтернативой залога в более 20 миллионов гривен.

В то же время, адвокат экс-чиновника заявлял, что следствие не привело доказательств легализации средств.

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"Также не приведены риски, которые есть основания именно для такой меры пресечения (содержание под стражей - ред.). Данное ходатайство не является обоснованным. Полгода продолжается расследование, и никаких новых доказательств по делу нет", - отметил защитник Смирнова.

После заслушивания доводов сторон суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и взял экс-заместителя председателя ОП под стражу в зале суда с альтернативой залога в 18 миллионов гривен.

Комментируя решение суда Смирнов заявил, что "докажет свою невиновность". Бывший чиновник отметил:

"Я буду бороться, и докажу свою невиновность. У меня есть свои убеждения и догадки, кто за этим стоит, но я думаю, что это не стоит обсуждать. Но мы докажем, что мы правы".

Дело Смирнова

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года стало известно, что бывшего заместителя руководителя Офиса президента подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Действия лица были квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Андрее Смирнове.

16 апреля стало известно, что НАБУ и САП разоблачили Смирнова на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемый в период 2019-2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. Правоохранители заявили, что для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

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