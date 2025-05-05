В то же время постоянной рекордной жары не ожидается, ведь по статистике, два года подряд рекордно теплыми быть не могут.

В этом году средняя температура лета в Украине может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладным, зато июль и август - очень теплыми. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым - температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C", - говорит он.

Кибальчич также добавил, что пик жары в Украине обычно приходится на период с середины июля до середины августа. В этом году волны жары также ожидаются. В эти дни столбики термометров, особенно в южных и восточных регионах страны, могут подниматься выше +40 °C.

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О том, что лето будет жарким, говорит и климатолог Вера Балабух. По ее словам, самая высокая температура вероятна в июле, который традиционно является самым жарким месяцем в Украине.

Эксперты акцентируют, что сентябрь все чаще ведет себя как полноценный летний месяц. Температуры свыше +30 °C стали для этого месяца типичными по всей территории Украины. Таким образом лето словно смещается в сторону осени.

Погода летом 2025 - что будет с осадками

В этом году есть шанс, что дождей будет больше, и грозы станут активнее, чем в прошлом году. Но, говорит Игорь Кибальчич, более активные грозы означают больший риск опасных погодных явлений - града и даже смерчей, которые в Украине уже не редкость.

В то же время он отмечает, что тотальной рекордной жары ожидать не стоит, ведь два года подряд рекордно теплыми быть не могут.

Экстремальная жара в Украине

В прошлом году в Украине наблюдалось невероятно жаркое лето. Тогда климатолог Вера Балабух предупредила, что такое длительное и жаркое лето довольно скоро станет нашей новой климатической нормой.

Эксперт прогнозирует, что продолжительность жаркого сезона в Украине будет расти: лето будет начинаться раньше и продлится дольше.

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