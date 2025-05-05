Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 5 мая, подорожал на 5 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек - до 47,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 46,70 гривен за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 5 мая, подорожал на 23 копейки и составляет 47,85 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,71 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на официальном сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,31 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,45 грн/евро, а курс продажи - 47,25 грн/евро.

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