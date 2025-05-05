Продать доллар можно в среднем по курсу 41,28 грн, евро - 47,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 5 мая, не изменился и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,28 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 47,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,00 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,45 грн/евро, а курс продажи - 47,25 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 5 мая, составляет 94 733 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 941 800 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,71 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на официальном сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,31 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки.

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