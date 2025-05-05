Джордже Симион 18 мая будет соревноваться во втором туре со сторонником Украины Никушором Даном.

В первом туре выборов президента Румынии победу одержал пророссийский лидер ультраправых Джордже Симион, значительно опередив всех своих соперников.

Как пишет Digi24, по результатам подсчета 100% голосов Симион набрал 40,96%. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место с 20,99% голосов. При этом голосование за рубежом показало еще большее преимущество Симиона, который получил 60% голосов, а Дан - 26%.

Симион и Дан 18 мая сойдутся во втором туре выборов. При этом Дан выразил уверенность в своей будущей победе, хотя и заявил, что второй тур выборов будет нелегким.

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"Это будут не дебаты между личностями, а между прозападным курсом для Румынии и антизападным. Я призываю всех румын присоединиться к этой борьбе", - акцентировал он.

Дан баллотируется как независимый кандидат с антикоррупционной программой. Он выступает за членство в ЕС и НАТО и занимает проукраинскую позицию, выступая за необходимость продолжения поддержки Украины в войне.

Также румынские СМИ сообщили, что в день выборов официальные веб-сайты румынских государственных учреждений подверглись кибератаке. По данным румынского Национального управления кибербезопасности, кроме сайтов министерств, пострадали еще семь сайтов госучреждений и кандидатов в президенты, в частности официальный веб-сайт кандидата от правительственной коалиции Крина Антонеску. При этом ответственность за кибератаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16).

Выборы в Румынии

В конце 2024 года Высший суд Румынии аннулировал результаты президентских выборов. Причиной назвали то, что РФ могла вмешаться в них.

Отмечается, что правительство Румынии ужесточило правила предвыборной кампании. Ультраправому лидеру Келину Джорджеску запретили баллотироваться. В ходе расследования выяснилось, что он продвигал свою кандидатуру в соцсетях с помощью фейковых аккаунтов и платного продвижения. Сейчас он находится под следствием.

Как писали СМИ, новый оппозиционный лидер Джордже Симион неоднократно призывал "восстановить границы Румынии", которые существовали до Второй мировой войны. Они включают и часть территорий Украины.

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