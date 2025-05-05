Украинские морпехи показали, как можно сдерживать нашествие, считает Карпюк.

Сейчас на Покровском направлении ВСУ удалось стабилизировать фронт, и Покровск можно удержать, если правильно "играть". Об этом в интервью проекту "Донбасс Реалии" (Радио Свобода) рассказал украинский военный блогер, снайпер и аэроразведчик, сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (позывной Serg Marco).

По его словам, ситуацию на Покровском направлении удалось частично стабилизировать благодаря переброске боеспособных подразделений, в частности 38-й бригады морской пехоты, которая ранее находилась на Херсонском направлении.

"Сюда были переброшены действительно боеспособные подразделения. То есть этот "мацак", который двигался в сторону Мирнограда - его остановила 38-я бригада морской пехоты с приданными подразделениями, которую перебросили туда с Херсонского направления. До них, действительно, фронт здесь падал почти полгода", - сказал военный.

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Он добавил, что морпехи показали: при нормальной координации и использовании доступных средств можно эффективно сдерживать даже такое нашествие. До их прихода туда бросали небоеспособные подразделения - они просто заходили в окопы и "просто шли", так продолжалось месяцами.

"Морпехи показали, что не так страшен враг, как рассказывают, просто надо грамотно выстраивать оборону", - подчеркнул Карпюк.

Поэтому, по его словам, российские войска переключились на другие направления. Такая тактика напоминает поведение "тараканов": не получилось здесь - пытаются в другом месте, где стоят менее подготовленные подразделения ВСУ. Если оккупантам удается где-то пройти, тогда, как говорит Карпюк, они заходят во фланги и начинает "сыпаться" линия обороны, которая рядом.

По словам снайпера, командование ВСУ понимало эту тактику и тушило "пожары" на таких участках. Впоследствии этих горячих точек становилось меньше, поэтому наступление россиян в районе Покровска замедлилось. Это не означает, что Силы обороны перестали терять посадки или позиции. Карпюк считает:

"Это война. Но их наступление приостановилось. Более того - мы там тоже на некоторых участках контратакуем, сбиваем наступательный темп, заставляем врага перебрасывать силы и средства не туда, куда они планировали. То есть идет позиционная игра. Если будем играть правильно - мы Покровск удержим".

Он также отметил, что направление остается лидером по количеству штурмов и потерь среди личного состава противника. При этом россияне экспериментируют с тактикой. Например, россияне начали использовать более мобильную технику - это имеет смысл. Но такая техника плохо переживает минные поля и работает слабо под шрапнельными боеприпасами.

"То есть если раньше по тяжелой технике во время штурмов мы работали фугасными, кумулятивными боеприпасами, то сейчас одна FPV, которая начинена шрапнелью, взрываясь, делает "фарш" в радиусе 15 метров из их штурмовиков, которые выглядят как персонажи фильма "Безумный Макс". Из всех этих мотоциклистов, самокатчиков, бегунов", - рассказал Карпюк.

По словам бойца, и ВСУ адаптируются к изменениям на поле боя, совершенствуя боевые части и алгоритмы применения дронов.

"Это стала война меча и щита", - подытожил он.

Война в Украине - наступление РФ

Как писал УНИАН, армия РФ продолжает наступать на фронте, и имеет локальные успехи на пяти направлениях на востоке. В частности, по данным Института изучения войны, враг активизировал штурмы на Купянском, Лиманском, Северском, Часовоярском, Торецком и Покровском направлениях и продвинулся недавно в районе Лимана, Северска, Новопавловки, Курахово и Большой Новоселки.

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