Весеннего приятного тепла до конца недели ждать не стоит.

Ближайшая неделя в Украине будет прохладной и даже холодной, ведь местами в отдельные дни температура будет снижаться до +8°...+13°. На юге и востоке температура будет выше, но и там все же станет свежее. В течение недели в Украине периодически будут дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начнется неделя с погодных контрастов. На западе будет пасмурно и дождливо, а температура упадет до +12°...+15°. На севере и в Винницкой области похолодает до +15°...+17°, а на остальной территории сохранится теплая погода с температурой от +20° до +26°.

Во вторник, 6 мая, дожди ожидаются местами везде, кроме востока и большинства южных областей. На западе страны станет еще холоднее, всего +10°...+13°. На севере, в Харьковской области и в большинстве центральных столбики термометров покажут +13°...+17°, а на остальной территории будет тепло +20°...+24°, на востоке местами до +27°.

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7 мая дожди и с грозами сместятся на юг, восток, а также в Днепропетровскую и Полтавскую области. В большинстве областей температура ожидается на уровне +13°...+17°, на юго-востоке будет +21°...+26°.

К середине недели, 8 мая, дожди практически покинут нашу страну. Осадки ожидаются только Крыму и местами на востоке.

На западе и в большинстве северных областей будет +11°...+14°, на остальной территории похолодает до +15°...+19° и только местами на юге может быть до +20°.

9 мая в Украине снова будет дождить. На западе, севере (за исключением Сумской области), а также на Винничине похолодает до +8°...+12°. На остальной территории будет чуть теплее - до +17°...+19°, на юге местами - до +21°.

На выходных дожди в Украине продолжатся. К концу недели солнца будет больше, но теплее от этого не станет. Столбики термометров покажут +9°...+13° на западе и в большинстве северных областей. Приблизительно такая же температура будет в Винницкой и Черкасской областях, а на остальной территории ожидается от +16° до +20°.

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