Он признался, что окончательной уверенности в том, что Мерц выберет путь радикальной поддержки Киева, у него нет.

Германия имеет все шансы превратиться для Украины в партнера номер один. Такое мнение высказал экс-посол Украины в этой стране, а ныне в Бразилии Андрей Мельник.

"Именно сейчас наступил этот исторический момент, когда Германия может стать настоящим лидером Европы, не только как экономическая мощь. У будущего канцлера Фридриха Мерца, с которым мы хорошо знакомы, есть такая геополитическая амбиция. И сейчас немецкий интерес, по моему мнению, мог бы заключаться в том, чтобы воспользоваться ситуацией, которая имеет место вокруг мирных переговоров, занять нишу наиболее важного союзника Киева", - сказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, до этого немцы гордились, что стали вторым после США поставщиком оружия.

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"Я гордятся, что мне пришлось стоять у истоков этого исторического процесса. Именно тогда в 2022-м лидер оппозиции Фридрих Мерц помогал Украине давить на тогдашнего канцлера Олафа Шольца, чтобы преодолеть красные линии и предоставить тяжелое вооружение... Зная его лично как человека чрезвычайно амбициозного, мыслящего историческими категориями, я верю, что он может войти в историю как один из самых успешных канцлеров, особенно сейчас, когда ситуация в Европе и в мире является самой сложной с 1945-го года. А также как настоящий европейский лидер, который сможет спасти Украину, кардинально увеличив объемы военной помощи в этот критический момент", - сказал дипломат.

Он признался, что окончательной уверенности в том, что Мерц действительно выберет именно этот путь радикальной поддержки Киева, у него нет.

"Здесь есть целый ряд объективных факторов. Один из главных - это тот факт, что будущее правительство в ФРГ будет коалиционным. Партнером канцлера Мерца и христианских демократов станет Социал-демократическая партия (СДПГ) экс-главы правительства Шольца. Очевидно, большинство ключевых игроков СДПГ, которые были до недавнего времени у власти, останутся на должностях в правительстве и сохранят свое влияние и в новом раскладе. К сожалению, вопрос военной помощи Украине хотя и нашел свое отражение в коалиционном соглашении, однако соответствующая формулировка не содержит никакой конкретики: в каком объеме, в какие сроки", - отметил посол.

По его мнению, это было сделано не случайно, а учитывая существующие существенные различия между обоими членами коалиции. Они сознательно оставили себе широкое поле для маневра.

"И, собственно, первой лакмусовой бумажкой для новой коалиции станет поставка Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия ракет Taurus. По иронии судьбы, именно я впервые сделал этот призыв к немецкому правительству ровно два года назад. С тех пор так и продолжаются ожесточенные дискуссии. По состоянию на сейчас социал-демократы хотя прямо и не выступали против Taurus, но они находили десятки аргументов для того, чтобы не предоставлять нам это сверхмощное оружие из-за страха эскалации перед Россией. То есть фактически именно социал-демократы саботируют это решение", - отметил Мельник.

По его словам, последние опросы свидетельствуют о том, что две трети немецких избирателей против того, чтобы Украина получила Taurus.

"Потому что именно предыдущее правительство и лично экс-канцлер Шольц сделали все возможное, чтобы запугать общество, мол, это будет воспринято Кремлем как де-факто вступление Германии в войну на стороне Украины. Зато Фридрих Мерц во время избирательной кампании и после своей победы прямо выступал за предоставление Украине системы Taurus".

Мельник напомнил, что фактически, это было одно из его предвыборных обещаний.

"Конечно, сейчас он может прикрыться и позицией СДПГ, и общественным мнением, отказав Украине. Если же это произойдет, можно будет забыть обо всех надеждах на то, что Мерц действительно способен стать лидером Европы и всего свободного западного мира. Это будет настоящий провал", - добавил он.

Ракеты Taurus для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался об обсуждении относительно передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он заявил, что это проявление "эротических отношений" Берлина с оружием.

По словам Писториуса, ни одна другая страна в мире не имеет таких публичных дебатов по отправке оружия в Украину. Он отдельно высказался об усилиях будущего канцлера Фридриха Мерца, который хочет убедить немецких политиков в том, что ракеты Taurus необходимо передать Украине.

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