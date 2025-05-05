Трое из этих городов находятся в Греции.

На фоне растущих экономических вызовов по всему миру туристы стали реже бронировать летний отпуск в Европе. Те же, кто все же не отказывается от путешествий, в основном стараются как можно больше сэкономить. Но как сделать так, чтобы экономия не была в ущерб качеству?

Эксперты туристического портала Which? Travel, проанализировав данные поисковой системы Kayak и результаты опроса более 3,5 тысяч читателей, определили пять лучших прибрежных городов Средиземноморского региона, где можно относительно дешево отдохнуть.

1. Родос, Греция. Здесь можно остановиться в двухместных номерах отелей категории три-четыре звезды в среднем за 87 фунтов стерлингов (около 102 евро) за ночь. При этом живописный остров радует туристов отличными условиями для пляжного отдыха, потрясающими видами, вкусной едой и множеством памятников древней архитекторы. Единственная беда – разрушительные лесные пожары, которые охватывают Родос в разгар лета вже не первый год.

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2. Порту, Португалия. Ночь в приличном отеле здесь обойдется в среднем в 93 фунта стерлингов (около 109 евро) за двухместный номер. Расположенный на северном берегу реки Дору, Порту предлагает множество таверн, винных баров и красивых зданий, выложенных плиткой азулежу, в лабиринте мощеных улиц, спускающихся вниз по склону холма. Здесь есть что посмотреть и чем заняться, в том числе подняться на башню Клеригуш, исследовать музеи и посетить Музей современного искусства. Ближайший к городу пляж Фош-ду-Дору на берегу Атлантического океана находится примерно в 10 минутах езды на машине. Однако есть и более красивые варианты, в 15-30 минутах езды, такие как Прайя-де-Мирамар и Прайя-де-Эшпинью.

3. Ханья, Крит, Греция. Во втором по величине городе острова Крит можно заночевать в среднем по 93 фунта стерлингов (около 110 евро) в двухместном номере. Этот город смешал в себе что-то от греков, что-то от римлян, что-то от турков, что-то от венецианцев. Также город известен своим километровым пляжем и множеством прибрежных рыбных ресторанов. Больше об отдыхе на Крите читайте в нашем отдельном материале.

4. Нерха, Испания. Ночь в хорошем отеле в этом испанском городе обойдется в среднем в 97 фунтов стерлингов (около 113 евро). Этот курорт на популярном побережье Коста-дель-Соль пока умудряется отбиваться от застройщиков, которые добрались до таких городов, как Торремолинос и Фуэнхирола. В результате это один из самых очаровательных городов на этом солнечном участке побережья Испании. Вместо внушительных многоэтажных домов, закрывающих вид на Средиземное море, туристов здесь встречают красивые белые здания, балансирующие вдоль скалы и расположенные среди пальм над идеальными бухтами.

5. Афины, Греция. Средние цены в двухместных номерах приличных отелей в греческой столице составляют 99 фунтов стерлингов (около 116 евро). Да, как и подобает главному городу страны, Афины могут быть шумными и переполненными, но также они очень многое предлагают гостям – невероятная архитектура, богатая история, колоритные кварталы, вкуснейшая кухня и общая атмосфера. Тем временем, Эгейское море находится в юго-восточной части пригорода города, недавно названного Афинской Ривьерой. До ближайшего пляжа Эдем можно добраться на трамвае за 25 минут, но стоит проехать немного дальше, чтобы насладиться более спокойным и красивым пляжем. Больше об отдыхе в Афинах читайте в нашем отдельном материале.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы пожаловались, что отдых в их любимых местах стал слишком дорогим – теперь им приходится либо отказываться от поездок, либо искать альтернативы.

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