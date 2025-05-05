Ученикам объяснили основные моменты проведения нынешнего НМТ и о вариантах, которые будут иметь поступающие при объявлении воздушной тревоги на длительное время.

На время воздушной тревоги все экзамены Национального мультипредметного теста (НМТ) будут приостанавливаться. Об этом предупредила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, разъясняя в эфире "Киев 24" правила нынешнего тестирования.

"На время воздушной тревоги все тестирования будут приостанавливаться. На это время будут останавливать учет времени тестирования для абсолютно всех поступающих. После этого мы берем только самые необходимые личные вещи и спускаемся в укрытие. Находимся в укрытии до тех пор, пока не закончится воздушная тревога", - пояснила она.

По словам Вакуленко, если воздушная тревога очень длительная - 2,5 часа и более, то поступающим предложат пройти оценивание в рамках дополнительной сессии НМТ.

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"Но опыт прошлых лет показывает, если поступающие готовы работать дальше и работники центра оценивания имеют такую возможность, то есть например, есть общественный транспорт, который ходит, то поступающие часто просят, чтобы тестирование продолжалось несмотря на длительную воздушную тревогу, и завершают выполнение заданий в тот день, когда пришли в рамках основной сессии", - отметила она.

В противном случае, пояснила директора УЦОКО, участники тестирования напишут заявление на участие в дополнительной сессии оценивания, которая будет проведена в июле.

Основная же сессия тестирования проводится в мае. 7 мая в персональные электронные кабинеты абитуриентов поступят персональные приглашения на прохождение Национального мультипредметного теста. начнутся 14 мая. В этом году будут задания по 4-х предметам, один из них - на выбор поступающего.

С собой на тест нужно брать документ, подтверждающий личность, а также сертификат участника НМТ.

Каждый участник НМТ, который пришел на экзамены, будет иметь место для личных вещей, где будет оставлять электронные средства - телефоны, смарт-часы, а также воду и еду.

"Воду нельзя носить близко к компьютеру, чтобы внезапно из-за волнения не залить технику водой, но в любой момент можно будет подойти и попить", - пояснила Вакуленко.

"Тестирование довольно длительное - это 4 часа. В эти 4 часа нужно иметь какое-то время для уборной, перекуса. И это 20 минут между двумя блоками тестов. То есть сначала состоится оценивание по украинскому и математике. Там можно самостоятельно распределить два часа тестирования и выполнять задания в том порядке и в том темпе как удобно. Затем 20 мин перерыва, когда можно посетить уборную и поесть, просто посмотреть в окно и перестроиться на другие предметы. И только потом будете проходить оценивание по истории Украины и того предмета, который выбрали самостоятельно", - рассказала Вакуленко.

В то же время она отметила, что уборную можно посещать и в любой другой момент вне выделенных на 20 минут перерыва в НМТ. Но в таком случае пребывание в уборной отнимает то время, которое выделено на тестирование.

"Все необходимое для теста будут выдавать на месте, кроме ручки, перекуса и воды", - сказала директор УЦОКО.

Вакуленко отметила, что абсолютно все варианты тестовых заданий для участников разные и повторяться в течение сессии не будут.

"И я бы не тратила время на месте участников на нахождение каких-то задач в тик-токе. Потому что мы выкладываем ежегодно примеры тестов. В прошлом году выложили два варианта, которые реально использовались во время тестирования. И поскольку по сути каких-то изменений в содержании текстов не произошло, структура та же, то информацию, какими будут тесты можно получить уже сейчас, не выискивая их в тик-токе или других сетях", - отметила она.

НМТ в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, в Украине в этом году поступающие будут сдавать НМТ в течение мая-июля: основная сессия будет с 14 мая по 25 июня, а дополнительная - с 14 по 25 июля.

В 2025 году, как и в прошлом году, НМТ можно будет сдать и за рубежом: сейчас в перечне доступа 30 стран.

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