Если вы хотите выглядеть роскошно, эти советы вам помогут.

Настоящая элегантность не всегда кричит о себе, а роскошь — это чаще не логотипы и стразы, а уверенность, вкус и умение говорить стилем. Именно поэтому по-настоящему богатая женщина этим летом обойдёт стороной целый ряд вещей, которые могут выглядеть ярко, но не соответствуют её статусу и эстетике, что влияет на образ.

Вульгарные тренды

Что дешевит образ? Во-первых, вульгарные тренды с избыточным декором — пайетки днём, агрессивные разрезы, прозрачные ткани "в лоб" — уйдут в прошлое. Богатая женщина знает: если образ требует постоянных объяснений, он уже проиграл. Она выберет приглушённую сексуальность и утончённые акценты, а не прямолинейные провокации.

Поддельные бренды и логомания

Успешная женщина никогда не наденет поддельные бренды и кричащие логотипы. Подлинная состоятельность не нуждается в демонстрации через фейковые лейблы или явную "брендозависимость". Вместо этого она предпочтёт качественные, но неброские вещи от нишевых дизайнеров или капсульных коллекций.

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Дешевые ткани

Синтетика и дешёвые ткани — табу. Летом кожа требует дыхания, а тело — комфорта. Настоящая леди не наденет нейлоновый сарафан, скрипящий полиэстер или откровенно дешёвый трикотаж. Лен, шёлк, органический хлопок — её выбор.

И, наконец, богатая женщина не выберет модное, но неудобное. Устойчивый каблук, мягкая посадка, натуральный состав и идеальный крой — всё это важнее сезонных экспериментов. Богатая женщина носит не то что модно, а то, что служит ей — подчёркивает индивидуальность, а не загоняет в рамки трендов.

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