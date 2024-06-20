На рост ВВП, в частности, повлияли высокие темпы экспорта.

В мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7% по сравнению с маем прошлого года: несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться. В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие оценки обнародовали в Минэкономики.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии сдерживали рост экономики в мае этого года.

"Однако бизнес справился с этими вызовами благодаря высокому уровню адаптивности. Рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также благодаря высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры", – сказала Свириденко.

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Положительные тенденции наблюдались в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и внутренней торговле. Вместе с тем, среди негативных факторов министр отметила значительный дефицит квалифицированных кадров, а также системные попытки России уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру.

По ее словам, в мае промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность. Металлургическая отрасль достигла максимальных показателей производства за весь период с начала войны. Также росло производство подсолнечного масла. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

В то же время ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры: "Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы восстановления производственной активности. Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции", – отметила Свириденко.

Рост экономики Украины - последние новости

По оценкам Минэкономики, рост ВВП в I квартале 2024 года может составить 3,6%. Согласно консенсус-прогнозу экспертов и чиновников за апрель, валовой внутренний продукт продемонстрировал умеренный рост в первой части года.

В апреле 2024 года рост ВВП Украины, по сравнению с апрелем прошлого года, составил около 4,3%. Темпы восстановления экономики Украины притормозили после ударов по энергетике.

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