Эти фискальные меры обсуждались на уровне идей в контексте возможностей увеличения поступлений в бюджет.

Представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, которая предусматривает более высокие ставки для лиц с высокими доходами. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на чиновников, приобщенных к дискуссиям МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, которые проводились в Вашингтоне.

Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год.

"Предметный разговор между украинскими чиновниками и представителями МВФ касался мобилизации дополнительных внутренних поступлений в бюджет-2026. В частности речь шла о возможном повышении НДС", - говорится в материале.

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Среди потенциальных инициатив для большего наполнения бюджета в следующем году в Вашингтоне обсуждался и переход на прогрессивную шкалу НДФЛ, утверждают двое собеседников. Этот подход предполагает более высокие ставки налога для лиц с высокими доходами. Также вскользь упоминался "налог на роскошь", но гораздо больше говорили о детенизации экономики, подчеркнул собеседник издания.

При этом никакой конкретики о том, когда и как могут быть изменены ставки упомянутых выше налогов во время встреч речь не шла, фискальные меры обсуждались на уровне идей.

Отмечается, что прогрессивная шкала НДФЛ и реформа упрощенной системы - позиции, которые указаны в Национальной стратегии доходов до 2030 года, которую правительство утвердило в конце 2023 года.

Повышение налогов в Украине

В конце 2024 года в Украине увеличили ставку военного сбора - с 1,5% до 5% и расширили круг его плательщиков на ФЛП.

ФЛП-плательщики единого налога третьей группы теперь платят военный сбор в размере 1% от дохода. Для физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы военный сбор устанавливается на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц.

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