Самый старый работающий мост в мире стоит уже более чем 3300 лет: где он находится

Невероятно, но сегодня им до сих пор пользуются пешеходы и даже ездят автомобили.

На протяжении тысячелетий мосты играли важную роль в соединении городов, а теперь и стран, по дорогам, воде и железным дорогам. Самые ранние версии часто представляли собой просто срубленные и перекинутые через ущелия деревья. Об этом пишет Daily Express.

Самый старый мост в мире, который все еще стоит - это сооружение с консолями, построенное в микенский период, в бронзовом веке, около 3354 лет назад. Невероятно, но сегодня им до сих пор пользуются пешеходы и даже автомобили.

Мост Аркадико расположен на Пелопоннесе, Греция, недалеко от современной дороги, которая соединяет археологические памятники Тиринф и Эпидавр в Арголиде. Считается, что мост длиной 22 метра и шириной более 5 с половиной метров был построен около 1330 года до нашей эры. Он был частью военной дороги между двумя древними городами, которая входила в более широкую эллинскую дорожную сеть.

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Интересно, что его впечатляющая планировка и выравнивание дороги указывают на то, что по нему могли ездить конные колесницы. Более трех тысяч лет спустя местные жители продолжают им пользоваться.

Самой интересной особенностью моста является способ его строительства, при котором не использовались никакие связующие вещества, такие как раствор. Вместо этого вес и симметричное выравнивание известняковых блоков, размещенных на вертикальной оси, делают мост устойчивым.

Отмечается, что некоторые из валунов были грубо обработаны молотком, в то время как большинство осталось необработанными. Промежутки между ними также иногда заполнялись более мелкими кусками известняка.

Мост Аркадико - один из четырех известных микенских арочных мостов с выступами около Аркадико, которые все имеют схожую конструкцию и возраст. Один из них, мост Петрогефири, пересекает тот же ручей в километре к западу от моста Аркадико.

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